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66 Demons! (Мод, Режим бога)

66 Demons! (Мод, Режим бога) 0.0.11 b21

Погрузитесь в захватывающие кровавые сражения с демонами на опасном поле битвы
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Версия:
0.0.11 b21
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
Basalt
Категория:
Игры / Приключения
Обновлено:
Требуется места:
≈ 407 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
0
Скриншоты
Описание

Откройте для себя динамичный мир, где каждая секунда решает судьбу битвы, и испытайте настоящий адреналин в бою. В игре 66 Demons! вы становитесь отважным охотником на демонов, которому предстоит уничтожать волны свирепых чудовищ за всего 66 секунд на каждом уровне. Каждая фаза сражений насыщена уникальными боевыми эффектами, эффектной анимацией и динамичным геймплеем, заставляющим вас быстро реагировать на изменяющуюся обстановку и демонстрировать высший класс владения оружием.


Погружаясь в этот захватывающий экшн, вы будете встречать 7 свирепых монстров и мощных главных героев, способных удивить даже самых требовательных игроков. Чем больше монстров вы уничтожите, тем выше будут ваши очки, а время для боя продлится, позволяя встречаться с ещё более опасными противниками. Каждый удар, каждое принятое решение влияет на вашу судьбу в этой экшн-игре, где истинная сила проявляется в скорости и точности. Окунитесь в мир кровавых сражений и докажите, что вы — настоящий охотник на демонов!


Информация о модах

Режим Бога

Враг с одним ударом


Примечание : включите перед началом боя.

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 Теги темы: Режим бога

Скачать 66 Demons! (Мод, Режим бога) v0.0.11 b21 MOD APK

Скачать 66 Demons! (Мод, Режим бога) 407 Мб Ссылка 2 407 Мб

Установка, ошибки, перевод игр на Русский
Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
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