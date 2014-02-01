Описание

Откройте для себя динамичный мир, где каждая секунда решает судьбу битвы, и испытайте настоящий адреналин в бою. В игре 66 Demons! вы становитесь отважным охотником на демонов, которому предстоит уничтожать волны свирепых чудовищ за всего 66 секунд на каждом уровне. Каждая фаза сражений насыщена уникальными боевыми эффектами, эффектной анимацией и динамичным геймплеем, заставляющим вас быстро реагировать на изменяющуюся обстановку и демонстрировать высший класс владения оружием.





Погружаясь в этот захватывающий экшн, вы будете встречать 7 свирепых монстров и мощных главных героев, способных удивить даже самых требовательных игроков. Чем больше монстров вы уничтожите, тем выше будут ваши очки, а время для боя продлится, позволяя встречаться с ещё более опасными противниками. Каждый удар, каждое принятое решение влияет на вашу судьбу в этой экшн-игре, где истинная сила проявляется в скорости и точности. Окунитесь в мир кровавых сражений и докажите, что вы — настоящий охотник на демонов!