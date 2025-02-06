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Forgotten Memories: Remastered (Полная версия)

Forgotten Memories: Remastered (Полная версия) 1.9.102

Откройте мрачные тайны расследования, где страх и загадки определяют судьбу
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Версия:
1.9.102
Требования:
Android 8.0
Разработчик:
Psychose Interactive Inc.
Категория:
Приключения / На русском
Обновлено:
Возраст:
12+
Требуется места:
≈ 3.3 Гб
Русский язык:
Есть
Просмотров:
21
Скриншоты
Описание

Погрузитесь в атмосферу классического игрового ужаса с современным акцентом в Forgotten Memories: Remastered. В этой игре вы играете за Розу Хокинс, решительного полицейского детектива, которая просыпается в мрачном и незнакомом месте, оказавшись втянутой в запутанную сеть загадочных событий. Встреча с Ноа, загадочной и харизматичной женщиной, открывает перед вами рискованный союз, обещающий помочь в расследовании, но цена за этот шаг оказывается непредсказуемой.


Игра сочетает в себе элементы исследования, головоломок и динамичных экшен-сцен, где механика выживания и атмосфера страха заставляют вас испытывать настоящий ужас от неизвестности. Вдохновленная классикой ужасов 90-х, Forgotten Memories: Remastered переосмыслена для современной аудитории, сохраняя при этом дух старых игр на выживание ужасов. Ощутите каждое мгновение опасности, погружаясь в мир, где каждое принятое решение влияет на исход истории, а тайны прошлого становятся ключом к спасению или гибели.


Информация о модах

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