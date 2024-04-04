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Кузбасс Schoolboy Home Runaway (Мод, Без рекламы)

Кузбасс Schoolboy Home Runaway (Мод, Без рекламы) 2.06

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Версия:
2.06
Требования:
Android 5.1
Разработчик:
WetBox Squad
Категория:
Приключения / На русском
Обновлено:
Возраст:
12+
Требуется места:
≈ 167 Мб
Русский язык:
Есть
Просмотров:
675
Скриншоты
Описание

Отправьтесь в ужасающий мир заброшенного поселка, где каждая тень таит загадки, а каждый звук заставляет сердце биться чаще. В игре Кузбасс Schoolboy Home Runaway Славик со своей семьей приезжает в мрачное место на похороны бабушки, но вскоре становится ясно, что реальность здесь куда более зловещая, чем кажется на первый взгляд. Людей почти не осталось, а те, кто остался, своей внешностью и поведением вселяют настоящий ужас.


Сыграйте в страшные прятки с безумной старухой, которая может стать как вашим союзником, так и страшным врагом. Вам предстоит разгадать загадки поселка, проникнуть в его темные тайны и, возможно, победить древнее зло. Или, может быть, вы предпочтете получить нечеловеческую силу, пожертвовав близкими, чтобы обрести власть, которая изменит всё?


Выбор за вами — сможете ли вы противостоять ужасам заброшенного поселка и раскрыть его тайну, или падете жертвой темных сил? Приготовьтесь к игре, которая заставит вас задуматься о том, что действительно скрывается в тьме ночи.


Информация о модах

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Отзывы о Кузбасс Schoolboy Home Runaway (Мод, Без рекламы)


Комментарии (1)
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Я
Я 12 апреля 2024 03:17
Всем привет
Это же игра с ПК, видел ка один блогер её проходил
Ну игра графикой не блещет (она и на ПК в точь точь такая же была), сюжет ну где-то на 9, 5 из 10
На мой взгляд ничего так, поиграть можно
Советую тем кто хочет окунуться в загадочный и мрачный сюжет повествования
Конечно тех прожжённых игроков, играющих в игры с потрясающе графикой, она конечно не зайдёт,
но я ценитель именно такого плана игр
Не знаю как кому, но мне игрушка зашла, палец вверх
Побольше таких игр (на андроид), да ещё и с открытым миром, вообще был бы улёт
5 из 5
+2
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