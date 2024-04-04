Описание

Отправьтесь в ужасающий мир заброшенного поселка, где каждая тень таит загадки, а каждый звук заставляет сердце биться чаще. В игре Кузбасс Schoolboy Home Runaway Славик со своей семьей приезжает в мрачное место на похороны бабушки, но вскоре становится ясно, что реальность здесь куда более зловещая, чем кажется на первый взгляд. Людей почти не осталось, а те, кто остался, своей внешностью и поведением вселяют настоящий ужас.





Сыграйте в страшные прятки с безумной старухой, которая может стать как вашим союзником, так и страшным врагом. Вам предстоит разгадать загадки поселка, проникнуть в его темные тайны и, возможно, победить древнее зло. Или, может быть, вы предпочтете получить нечеловеческую силу, пожертвовав близкими, чтобы обрести власть, которая изменит всё?





Выбор за вами — сможете ли вы противостоять ужасам заброшенного поселка и раскрыть его тайну, или падете жертвой темных сил? Приготовьтесь к игре, которая заставит вас задуматься о том, что действительно скрывается в тьме ночи.