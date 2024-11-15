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Ant Colony: Wild Forest (Мод, Много еды)

Ant Colony: Wild Forest (Мод, Много еды) 5.6.6

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Версия:
5.6.6
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
HYPERCELL
Категория:
Симуляторы / На русском
Обновлено:
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 108 Мб
Русский язык:
Есть
Просмотров:
4 016
Скриншоты
Описание

Ant Colony: Wild Forest — это захватывающая стратегическая игра, где вы в роли королевы муравьёв берете под свой контроль развитие муравьиной колонии. Эта игра позволяет игрокам погрузиться в мир насекомых и испытать на себе все трудности и радости управления колонией. Непосредственно управлять муравьями невозможно, однако вы можете влиять на их действия через спавн, улучшения и стратегическое планирование их действий.


В процессе игры вы будете спавнить различные типы муравьёв, каждый из которых имеет уникальные способности и роль в колонии. От рабочих, занимающихся сбором ресурсов, до воинов, защищающих колонию от внешних угроз. Ваша задача — не только эффективно распределять роли между муравьями, но и улучшать их характеристики, что позволит успешно проводить рейды на вражеские базы и защищать своё подземелье от атак противников.


Цель каждой локации в "Ant Colony: Wild Forest" — полное уничтожение всех вражеских баз. Это требует не только стратегического мышления в планировании атак и защиты, но и способности адаптироваться к изменяющимся условиям на поле боя. Важно помнить, что смерть королевы означает конец игры, поэтому её защита должна быть вашим приоритетом. Эта игра станет настоящим испытанием для любителей стратегий и тактических баталий, где каждое решение может стать решающим в борьбе за выживание колонии.


Информация о модах

Неиспользованную еду можно использовать для строительства (сначала она может не отображаться, но ее можно использовать как обычно). Нет рекламы для получения наград, бесплатная покупка предметов в магазине.

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Скачать Ant Colony: Wild Forest (Мод, Много еды) v5.6.6 MOD APK

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Скачать Ant Colony: Wild Forest (Мод, Много еды) 108 Мб Ссылка 2 108 Мб

Установка, ошибки, перевод игр на Русский
Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
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