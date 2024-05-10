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The Demonized: Idle RPG (Мод меню)

The Demonized: Idle RPG (Мод меню) 1.3.3

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Требования:
Android 7.0
Разработчик:
Gameduo
Версия:
1.3.3
Категория:
Игры / Симуляторы
Обновлено:
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 180 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
283

The Demonized: Idle RPG представляет собой захватывающую пиксельную ролевую игру, которая приглашает вас в мир, охваченный тьмой и населенный монстрами. Если вы готовы принять вызов и бросить вызов силам зла, стремясь стать единственным правителем этого мира, эта игра создана именно для вас. Сочетание высококачественной пиксельной графики и мастерски созданных локаций делает каждый момент в игре незабываемым визуальным путешествием.


Одной из ключевых особенностей "The Demonized: Idle RPG" является ее idle-механика, позволяющая вашему персонажу продолжать развиваться и накапливать ресурсы даже в ваше отсутствие. Это означает, что каждый раз, когда вы возвращаетесь в игру, вы обнаруживаете, что ваш герой стал еще сильнее и готов к новым испытаниям.


Игровой процесс включает в себя динамичные битвы с использованием разнообразных навыков атаки и усиления, которые вы можете адаптировать под свой стиль игры. Ваш арсенал и способности расширяются по мере вашего продвижения по игре, предоставляя вам все новые и новые способы победы над врагами.


Скриншоты

Информация о модах
  • Множитель HP
  • Множитель урона Множитель
  • скорости атаки
  • Войти с помощью GUEST ACC
 Теги темы: Мод меню

Скачать The Demonized: Idle RPG (Мод меню) 1.3.3 взлом

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Скачать The Demonized: Idle RPG (Мод меню) 180 Мб Ссылка 2 180 Мб

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Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
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