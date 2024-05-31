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Balkan Drive Zone (Мод, Много денег)

Balkan Drive Zone (Мод, Много денег) 3.1

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Требования:
Android 7.0
Разработчик:
Andronescu
Версия:
3.1
Категория:
Симуляторы / Гонки
Обновлено:
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 345 Мб
id приложения:
andronescu.balkanmania2
Русский язык:
Нет информации
Лайков:
0
Комментарии:
0
Просмотров:
398

Balkan Drive Zone - представляет собой масштабный симулятор вождения, действие которого разворачивается на живописных дорогах Балканского региона. Игра предлагает игрокам богатый выбор возможностей и режимов, позволяя насладиться реалистичным вождением в различных условиях.


Среди ключевых особенностей игры — широкий ассортимент транспортных средств, от легковых автомобилей до тяжелой техники, каждое из которых можно настроить согласно своим предпочтениям. Механика настройки техники позволяет игрокам вносить изменения во внешний вид и характеристики автомобилей, делая их уникальными.


Игроки могут выбрать стиль игры, который им больше по душе — от спокойной свободной езды по мальовническим местностям до участия в захватывающих гонках на время и выполнения различных сюжетных миссий. Взаимодействие с другими игроками на дорогах добавляет элемент соревнования и динамичности в игровой процесс.


Скриншоты

Информация о модах

Много денег

 Теги темы: Много денег

Скачать Balkan Drive Zone (Мод, Много денег) 3.1 взлом

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345 Мб
Ссылка 2
345 Мб

Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
Или прочитайте Руководство
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