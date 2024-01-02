Car Saler Simulator Dealership (Мод, Бесплатные покупки) 1.24.2
Станьте владельцем автосалона подержанных автомобилей
Car Saler Simulator Dealership - является уникальным симулятором, который позволяет игрокам ощутить себя владельцем автосалона подержанных автомобилей. Эта игра сочетает в себе интерактивную среду управления автосалоном с возможностью лично тестировать автомобили в различных гонках и соревнованиях.
Особенностью игры является наличие обширного и полностью оборудованного гаража, где игроки могут заниматься тонкой настройкой и модификацией автомобилей. Большое разнообразие запчастей и элементов для модинга позволит любителям автомобилей полностью погрузиться в процесс тюнинга и улучшения транспортных средств.
Игра отличается высококачественной графикой, интересными геймплейными решениями и предлагает множество разноплановых заданий и миссий. Обширная коллекция автомобилей добавляет дополнительное разнообразие в игровой процесс, делая "Car Saler Simulator Dealership" привлекательной как для поклонников жанра симуляторов, так и для любителей автомобильной тематики.
МОД 1
- МЕНЮ МОДОВ
- Бесплатный шоппинг
МОД 2
- Неограниченные деньги (деньги увеличиваются при трате!)
Скачать Car Saler Simulator Dealership (Мод, Бесплатные покупки) 1.24.2 взлом
Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
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