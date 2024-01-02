Car Saler Simulator Dealership - является уникальным симулятором, который позволяет игрокам ощутить себя владельцем автосалона подержанных автомобилей. Эта игра сочетает в себе интерактивную среду управления автосалоном с возможностью лично тестировать автомобили в различных гонках и соревнованиях.





Особенностью игры является наличие обширного и полностью оборудованного гаража, где игроки могут заниматься тонкой настройкой и модификацией автомобилей. Большое разнообразие запчастей и элементов для модинга позволит любителям автомобилей полностью погрузиться в процесс тюнинга и улучшения транспортных средств.





Игра отличается высококачественной графикой, интересными геймплейными решениями и предлагает множество разноплановых заданий и миссий. Обширная коллекция автомобилей добавляет дополнительное разнообразие в игровой процесс, делая "Car Saler Simulator Dealership" привлекательной как для поклонников жанра симуляторов, так и для любителей автомобильной тематики.