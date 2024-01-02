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Car Saler Simulator Dealership (Мод, Бесплатные покупки)

Car Saler Simulator Dealership (Мод, Бесплатные покупки) 1.24.2

Станьте владельцем автосалона подержанных автомобилей
14
4
Скачать (240 Мб)
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Требования:
Android 8.0
Разработчик:
Fun Land Games
Версия:
1.24.2
Категория:
Симуляторы / Гонки
Обновлено:
Возраст:
12+
Требуется места:
≈ 240 Мб
id приложения:
com.ags.carforsale.simulator.jobcar.dealership.salersimulator.business.tycoon.games
Русский язык:
Нет информации
Лайков:
14
Комментарии:
1
Просмотров:
5 241

Car Saler Simulator Dealership - является уникальным симулятором, который позволяет игрокам ощутить себя владельцем автосалона подержанных автомобилей. Эта игра сочетает в себе интерактивную среду управления автосалоном с возможностью лично тестировать автомобили в различных гонках и соревнованиях.


Особенностью игры является наличие обширного и полностью оборудованного гаража, где игроки могут заниматься тонкой настройкой и модификацией автомобилей. Большое разнообразие запчастей и элементов для модинга позволит любителям автомобилей полностью погрузиться в процесс тюнинга и улучшения транспортных средств.


Игра отличается высококачественной графикой, интересными геймплейными решениями и предлагает множество разноплановых заданий и миссий. Обширная коллекция автомобилей добавляет дополнительное разнообразие в игровой процесс, делая "Car Saler Simulator Dealership" привлекательной как для поклонников жанра симуляторов, так и для любителей автомобильной тематики.


Скриншоты

Информация о модах

МОД 1

  • МЕНЮ МОДОВ
  • Бесплатный шоппинг

МОД 2

  • Неограниченные деньги (деньги увеличиваются при трате!)
 Теги темы: Много денег

Скачать Car Saler Simulator Dealership (Мод, Бесплатные покупки) 1.24.2 взлом

Скачать из Google Play
MOD V2
240 Мб
MOD V2 (Ссылка 2)
240 Мб

Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
Или прочитайте Руководство
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Отзывы о Car Saler Simulator Dealership (Мод, Бесплатные покупки)


Комментарии (1)
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NoiR
NoiR 29 января 2024 13:58
Всё что я вижу перед собой, это неудачную копию игры с ПК "Car for sale simulator"...
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