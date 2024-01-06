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Train of Survival (Полная версия)

Train of Survival (Полная версия) 1.0.0

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Версия:
1.0.0
Требования:
Android 5.1
Разработчик:
SAMFINACO LIMITED
Категория:
Игры / Симуляторы
Обновлено:
Возраст:
12+
Требуется места:
≈ 117 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
610
Скриншоты
Описание

Поезд выживания — это захватывающая постапокалиптическая игра, в которой игрокам предстоит управлять поездом через современную Америку, преобразованную в пышные, но опасные ядовитые джунгли. Этот поезд становится единственной надеждой на выживание в мире, где природа взяла верх над цивилизацией.


Игроки смогут встретить различных персонажей, таких как Тетушка, Джек и Лиам, каждый из которых обладает уникальными навыками и способностями, помогающими в выживании. Они будут сопровождать игроков в их опасном путешествии, помогая преодолевать трудности и вызовы, которые встретятся на пути.


Игра предлагает уникальный опыт выживания, где игроки должны не только управлять поездом, но и исследовать окружающий мир, бороться за ресурсы и приспосабливаться к меняющимся условиям. "Поезд выживания" обещает быть наполненной приключениями и вызовами игрой, которая погрузит игроков в мир, где царит природа и каждый шаг может означать разницу между жизнью и смертью.



Информация о модах

Много денег

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 Теги темы: Много денег

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Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
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