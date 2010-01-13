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Moto Wheelie 3D (Мод, Много ресурсов)

Moto Wheelie 3D (Мод, Много ресурсов) 0.62

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Версия:
0.62
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
Anderson Horita
Категория:
Игры / Симуляторы
Обновлено:
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 50 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
358
Скриншоты
Описание

Moto Wheelie 3D приглашает игроков погрузиться в уникальную атмосферу бразильской мотоциклетной культуры. Эта игра идеально передает дух скорости и свободы, характерные для мотоциклистов Бразилии, предлагая вам испытать на себе все трудности и восторги от управления мотоциклом на заряженных городских улицах. От управления мотоциклом на одном колесе до выполнения сложных акробатических трюков — каждый элемент игры создан для того, чтобы дать вам почувствовать себя настоящим стритрейсером.


В игре "Moto Wheelie 3D" вам предстоит не просто ездить на мотоцикле, но и умело маневрировать среди городских препятствий, выполняя требовательные трюки, которые проверят вашу реакцию и способность к быстрым решениям. Изучите различные мотоциклы, каждый из которых имеет уникальные характеристики и стиль, что позволит вам наиболее полно воплотить свои гонщические стремления и предпочтения.


Игра также окунает вас в культурное измерение мотоциклетного мира Бразилии с помощью аутентичной фоновой музыки и визуального стиля, включающего граффити и элементы уличного искусства. Проходя различные уровни, от городских районов до специальных трасс для трюков, вы будете зарабатывать награды, открывать новые мотоциклы и улучшать свое снаряжение, чтобы стать лучшим в мотоспорте. "Moto Wheelie 3D" не только испытание для любителей скорости, но и возможность исследовать и по-новому увидеть богатую и разнообразную культуру Бразилии.


Информация о модах

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 Теги темы: Много ресурсов

Скачать Moto Wheelie 3D (Мод, Много ресурсов) v0.62 MOD APK

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Скачать Moto Wheelie 3D (Мод, Много ресурсов) 50 Мб Ссылка 2 50 Мб

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