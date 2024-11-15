Описание

Delusion: Tactical Idle RPG — ролевая игра, которая предлагает чрезвычайно простой игровой процесс: игроки создают свой отряд и ждут, пока он наберет силу. Вам нужно правильно спланировать и организовать боевое построение, а затем ваши персонажи будут сражаться автоматически, без постоянного вмешательства со стороны игрока.





В игре вы сможете покорять высокие башни с множеством уникальных испытаний, полных мощных монстров и боссов. Чтобы успешно пройти эти испытания, игрокам потребуется разнообразные и креативные стратегии. Выбор героев и снаряжения, использование навыков и правильное размещение персонажей в матче играют ключевую роль в победе над врагами.





Delusion: Tactical Idle RPG предлагает игрокам увлекательный опыт управления командой, где они могут сосредоточиться на стратегическом планировании, оставив тактические бои своим отважным героям.