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Delusion: Tactical Idle RPG (Мод Меню)

Delusion: Tactical Idle RPG (Мод Меню) 2.0.3

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Версия:
2.0.3
Требования:
Android 7.0
Разработчик:
Super Planet
Категория:
Игры / Симуляторы
Обновлено:
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 133 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
224
Скриншоты
Описание

Delusion: Tactical Idle RPG — ролевая игра, которая предлагает чрезвычайно простой игровой процесс: игроки создают свой отряд и ждут, пока он наберет силу. Вам нужно правильно спланировать и организовать боевое построение, а затем ваши персонажи будут сражаться автоматически, без постоянного вмешательства со стороны игрока.


В игре вы сможете покорять высокие башни с множеством уникальных испытаний, полных мощных монстров и боссов. Чтобы успешно пройти эти испытания, игрокам потребуется разнообразные и креативные стратегии. Выбор героев и снаряжения, использование навыков и правильное размещение персонажей в матче играют ключевую роль в победе над врагами.


Delusion: Tactical Idle RPG предлагает игрокам увлекательный опыт управления командой, где они могут сосредоточиться на стратегическом планировании, оставив тактические бои своим отважным героям.


Информация о модах
  • Меню модов
  • Множитель урона
  • Множитель защиты
  • Режим бога
  • Множитель скорости
  • Неограниченная валюта
  • Включить гостевой вход
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 Теги темы: Мод меню, Много урона

Скачать Delusion: Tactical Idle RPG (Мод Меню) v2.0.3 MOD APK

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Скачать Delusion: Tactical Idle RPG (Мод Меню) 133 Мб Ссылка 2 133 Мб

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