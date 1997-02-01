Huashan Raise idle RPG (Мод меню) 1.0.10
Эпическое приключение в мире боевых искусств и возмездия
Версия:
1.0.10
Требования:
Android 8.0
Разработчик:
LUNOSOFT INC
Категория:
Обновлено:
Сегодня, 14:27
Возраст:
Требуется места:
≈ 171 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
110
Описание
Huashan Raise idle RPG — это увлекательная ролевая игра, рассказывающая историю о восстановлении вулканических школ и мести тем, кто разрушил их. Погрузитесь в мир Мурима, где вам предстоит развивать своего персонажа, изучать боевые искусства и собирать команду верных союзников для борьбы с врагами.
Исследуйте новые территории, раскрывайте сюжетные линии и встречайте сильных коллег, которые помогут вам в росте и совершенствовании навыков. Используйте ударные техники волны и владение мечом, чтобы уничтожать противников с впечатляющими эффектами. Станьте легендой в мире боевых искусств и докажите свою силу в этой захватывающей idle RPG!
Информация о модах
- Меню модов
- Множитель урона
- Множитель защиты
- Режим Бога
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