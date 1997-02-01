Описание

Huashan Raise idle RPG — это увлекательная ролевая игра, рассказывающая историю о восстановлении вулканических школ и мести тем, кто разрушил их. Погрузитесь в мир Мурима, где вам предстоит развивать своего персонажа, изучать боевые искусства и собирать команду верных союзников для борьбы с врагами.





Исследуйте новые территории, раскрывайте сюжетные линии и встречайте сильных коллег, которые помогут вам в росте и совершенствовании навыков. Используйте ударные техники волны и владение мечом, чтобы уничтожать противников с впечатляющими эффектами. Станьте легендой в мире боевых искусств и докажите свою силу в этой захватывающей idle RPG!