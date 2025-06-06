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Car King: Multiplayer & Chat (Мод, Без рекламы)

Car King: Multiplayer & Chat (Мод, Без рекламы) 1.0

Открытый мир, гонки и общение в одном захватывающем симуляторе
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Версия:
1.0
Требования:
Android 7.0
Разработчик:
AVO GAMES TEKNOLOJI ANONIM SIRKETI
Категория:
Игры / Симуляторы
Обновлено:
Сегодня, 20:34
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 916 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
159
Скриншоты
Описание

Car King: Multiplayer & Chat — это аркадный симулятор вождения с уклоном в онлайн-общение и кастомизацию. Каждый заезд начинается с выбора машины: катайся по улицам мегаполиса, испытывай себя в гонках или просто встречайся с другими водителями на площадках. В перерывах между испытаниями — строй тюнинг по вкусу, меняй детали и экспериментируй с внешним видом. А благодаря системе чата легко договориться о заездах или устроить спонтанное автошоу.


Многопользовательский режим, живая карта и расширенный автопарк — вот ключевые особенности. Зарабатывай валюту за победы или стильные трюки, открывай доступ к новым авто и прокачивай их под свои задачи. Поддержка реального времени, регулярные обновления и дружелюбное комьюнити делают игру идеальной для тех, кто хочет не просто кататься, а жить в мире машин. Прыгай в авто — тебя уже ждут на улицах!


Информация о модах

Зайдите в игру, чтобы получить большое количество валюты, разблокируйте все автомобили.

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 Теги темы: Без рекламы, Много денег

Скачать Car King: Multiplayer & Chat (Мод, Без рекламы) v1.0 MOD APK

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Скачать Car King: Multiplayer & Chat (Мод, Без рекламы) 916 Мб Ссылка 2 916 Мб
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Запомни

Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

🌐

Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

⚠️

Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


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