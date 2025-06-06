Car King: Multiplayer & Chat (Мод, Без рекламы) 1.0
Открытый мир, гонки и общение в одном захватывающем симуляторе
Car King: Multiplayer & Chat — это аркадный симулятор вождения с уклоном в онлайн-общение и кастомизацию. Каждый заезд начинается с выбора машины: катайся по улицам мегаполиса, испытывай себя в гонках или просто встречайся с другими водителями на площадках. В перерывах между испытаниями — строй тюнинг по вкусу, меняй детали и экспериментируй с внешним видом. А благодаря системе чата легко договориться о заездах или устроить спонтанное автошоу.
Многопользовательский режим, живая карта и расширенный автопарк — вот ключевые особенности. Зарабатывай валюту за победы или стильные трюки, открывай доступ к новым авто и прокачивай их под свои задачи. Поддержка реального времени, регулярные обновления и дружелюбное комьюнити делают игру идеальной для тех, кто хочет не просто кататься, а жить в мире машин. Прыгай в авто — тебя уже ждут на улицах!
Зайдите в игру, чтобы получить большое количество валюты, разблокируйте все автомобили.
Скачать Car King: Multiplayer & Chat (Мод, Без рекламы) v1.0 MOD APK
Запомни▶
Установка
.apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.
Формат
.xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как
.zip или
.bin, просто переименуйте его в
.xapk.
Обычные
.apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.
Работа в фоне▶
Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.
Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.
Внимание▶
Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.
Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.