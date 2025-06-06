Описание

Car King: Multiplayer & Chat — это аркадный симулятор вождения с уклоном в онлайн-общение и кастомизацию. Каждый заезд начинается с выбора машины: катайся по улицам мегаполиса, испытывай себя в гонках или просто встречайся с другими водителями на площадках. В перерывах между испытаниями — строй тюнинг по вкусу, меняй детали и экспериментируй с внешним видом. А благодаря системе чата легко договориться о заездах или устроить спонтанное автошоу.





Многопользовательский режим, живая карта и расширенный автопарк — вот ключевые особенности. Зарабатывай валюту за победы или стильные трюки, открывай доступ к новым авто и прокачивай их под свои задачи. Поддержка реального времени, регулярные обновления и дружелюбное комьюнити делают игру идеальной для тех, кто хочет не просто кататься, а жить в мире машин. Прыгай в авто — тебя уже ждут на улицах!