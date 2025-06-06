Truck Simulator 2024 (Мод, Много денег) 8.0
Проверь навыки дальнобойщика на трассах с городами, перевалами и миссиями
Truck Simulator 2024 — это реалистичный симулятор вождения фур, в котором ты сядешь за руль десятков тяжёлых грузовиков и возьмёшь на себя доставки по городским шоссе, сельским дорогам и горным перевалам. Каждые несколько минут ты выбираешь маршрут, следишь за погодой, контролируешь расход топлива и аккуратно маневрируешь с прицепом. Сложные миссии требуют внимания: от развоза стройматериалов до опасных ночных рейсов по бездорожью.
В игре реализована детализированная графика с погодными эффектами, реалистичная физика управления и точные модели машин на лицензированной базе. Ощути вес фуры, когда везёшь груз в дождь по серпантину, или проверь себя в условиях плотного городского трафика. Выполняй задания, зарабатывай деньги, открывай новые грузовики и расширяй географию маршрутов. Любишь дальние рейсы и медитативную езду? Тогда пора заводить двигатель.
Много денег
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Запомни▶
Установка
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Формат
.xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как
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.bin, просто переименуйте его в
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Обычные
.apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.
Работа в фоне▶
Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.
Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.
Внимание▶
Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.
Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.