android-1.ru / Игры / Симуляторы / Truck Simulator 2024 (Мод, Много денег)
Truck Simulator 2024 (Мод, Много денег)

Truck Simulator 2024 (Мод, Много денег) 8.0

Проверь навыки дальнобойщика на трассах с городами, перевалами и миссиями
0
0
Скачать
Telegram Подписаться на обновления
Нужно обновить?
Версия:
8.0
Требования:
Android 6.0
Разработчик:
-
Категория:
Игры / Симуляторы
Обновлено:
Сегодня, 12:02
Возраст:
12+
Требуется места:
≈ 205 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
23
Скриншоты
Описание

Truck Simulator 2024 — это реалистичный симулятор вождения фур, в котором ты сядешь за руль десятков тяжёлых грузовиков и возьмёшь на себя доставки по городским шоссе, сельским дорогам и горным перевалам. Каждые несколько минут ты выбираешь маршрут, следишь за погодой, контролируешь расход топлива и аккуратно маневрируешь с прицепом. Сложные миссии требуют внимания: от развоза стройматериалов до опасных ночных рейсов по бездорожью.


В игре реализована детализированная графика с погодными эффектами, реалистичная физика управления и точные модели машин на лицензированной базе. Ощути вес фуры, когда везёшь груз в дождь по серпантину, или проверь себя в условиях плотного городского трафика. Выполняй задания, зарабатывай деньги, открывай новые грузовики и расширяй географию маршрутов. Любишь дальние рейсы и медитативную езду? Тогда пора заводить двигатель.


Информация о модах

Много денег

Показать полностью
 Теги темы: Много денег

Скачать Truck Simulator 2024 (Мод, Много денег) v8.0 MOD APK

Подписаться на обновления
Будь в курсе обновлений — мгновенно, прямо в Telegram.
Скачать Truck Simulator 2024 (Мод, Много денег) 205 Мб Ссылка 2 205 Мб
Качай прямо в Telegram без рекламы, на хорошей скорости.

Запомни

Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

🌐

Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

⚠️

Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


Похожие приложения:
Anime Girlfriend School Harem (Мод, Бесплатные покупки)
Anime Girlfriend School Harem (Мод, Бесплатные покупки)
Version: 0.0.4
Dragon Kingdom: Fantasy City (Мод, Много денег)
Dragon Kingdom: Fantasy City (Мод, Много денег)
Version: 1.2.0
Anime Girlfriend Harem GalGame (Мод Меню)
Anime Girlfriend Harem GalGame (Мод Меню)
Version: 0.0.8
Craftsman Zombie Island Horror
Craftsman Zombie Island Horror
Version: 1.0
Life of a Mercenary (Мод, Unlocked)
Life of a Mercenary (Мод, Unlocked)
Version: 1.0.31
Burger Simulator! (Мод меню)
Burger Simulator! (Мод меню)
Version: 15.0.0
Hardcore Leveling Warrior
Hardcore Leveling Warrior
Version: 1.3.5
Симулятор Поезда Метро (Мод меню)
Симулятор Поезда Метро (Мод меню)
Version: 1.0.16

Отзывы о Truck Simulator 2024 (Мод, Много денег)


Комментарии (0)
Комментировать
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив