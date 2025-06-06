Описание

Truck Simulator 2024 — это реалистичный симулятор вождения фур, в котором ты сядешь за руль десятков тяжёлых грузовиков и возьмёшь на себя доставки по городским шоссе, сельским дорогам и горным перевалам. Каждые несколько минут ты выбираешь маршрут, следишь за погодой, контролируешь расход топлива и аккуратно маневрируешь с прицепом. Сложные миссии требуют внимания: от развоза стройматериалов до опасных ночных рейсов по бездорожью.





В игре реализована детализированная графика с погодными эффектами, реалистичная физика управления и точные модели машин на лицензированной базе. Ощути вес фуры, когда везёшь груз в дождь по серпантину, или проверь себя в условиях плотного городского трафика. Выполняй задания, зарабатывай деньги, открывай новые грузовики и расширяй географию маршрутов. Любишь дальние рейсы и медитативную езду? Тогда пора заводить двигатель.