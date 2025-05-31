Симулятор Поезда Метро (Мод меню) 1.0.16
Сядь за пульт машиниста и пройди маршруты метро в мировых мегаполисах
Симулятор Поезда Метро — это реалистичная поездка под землёй, где ты управляешь составом, перевозишь пассажиров и совершенствуешь навыки машиниста. Каждые 5 минут — новый рейс, новые станции, разные погодные условия и скорость, которую нужно точно соблюдать. От первой остановки до финальной платформы — всё зависит от тебя. Хочешь расслабиться? Переключись в режим пассажира и просто наблюдай за движением поезда.
В игре доступны разные города: Москва, Токио, Лондон, Нью-Йорк, а скоро добавят ещё. Пробуй режим карьеры с миссиями или катайся свободно, улучшая технические характеристики поезда — тягу, тормоза, скорость. Интерфейс прост, но вождения требует точности. Это не просто игра — это симулятор, где важна каждая секунда и каждое решение. Готов сесть за пульт и проверить себя в подземке?
- Неограниченные деньги
- Неограниченное золото
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Установка
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Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.
Внимание▶
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