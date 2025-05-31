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Симулятор Поезда Метро (Мод меню)

Симулятор Поезда Метро (Мод меню) 1.0.16

Сядь за пульт машиниста и пройди маршруты метро в мировых мегаполисах
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Версия:
1.0.16
Требования:
Android 5.1
Разработчик:
Red Teddy Games
Категория:
Симуляторы / На русском
Обновлено:
Сегодня, 00:25
Возраст:
12+
Требуется места:
≈ 93 Мб
Русский язык:
Есть
Просмотров:
2
Скриншоты
Описание

Симулятор Поезда Метро — это реалистичная поездка под землёй, где ты управляешь составом, перевозишь пассажиров и совершенствуешь навыки машиниста. Каждые 5 минут — новый рейс, новые станции, разные погодные условия и скорость, которую нужно точно соблюдать. От первой остановки до финальной платформы — всё зависит от тебя. Хочешь расслабиться? Переключись в режим пассажира и просто наблюдай за движением поезда.


В игре доступны разные города: Москва, Токио, Лондон, Нью-Йорк, а скоро добавят ещё. Пробуй режим карьеры с миссиями или катайся свободно, улучшая технические характеристики поезда — тягу, тормоза, скорость. Интерфейс прост, но вождения требует точности. Это не просто игра — это симулятор, где важна каждая секунда и каждое решение. Готов сесть за пульт и проверить себя в подземке?


Информация о модах
  • Неограниченные деньги
  • Неограниченное золото
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 Теги темы: Мод меню

Скачать Симулятор Поезда Метро (Мод меню) v1.0.16 MOD APK

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Скачать Симулятор Поезда Метро (Мод меню) 93 Мб Ссылка 2 93 Мб

Запомни

Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

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Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

⚠️

Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


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