Описание

Симулятор Поезда Метро — это реалистичная поездка под землёй, где ты управляешь составом, перевозишь пассажиров и совершенствуешь навыки машиниста. Каждые 5 минут — новый рейс, новые станции, разные погодные условия и скорость, которую нужно точно соблюдать. От первой остановки до финальной платформы — всё зависит от тебя. Хочешь расслабиться? Переключись в режим пассажира и просто наблюдай за движением поезда.





В игре доступны разные города: Москва, Токио, Лондон, Нью-Йорк, а скоро добавят ещё. Пробуй режим карьеры с миссиями или катайся свободно, улучшая технические характеристики поезда — тягу, тормоза, скорость. Интерфейс прост, но вождения требует точности. Это не просто игра — это симулятор, где важна каждая секунда и каждое решение. Готов сесть за пульт и проверить себя в подземке?