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Soldier Transport Challenge (Мод, Без рекламы)

Soldier Transport Challenge (Мод, Без рекламы) 1.0

Вези солдат по минным полям, держи руль крепко и доезжай без потерь
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Версия:
1.0
Требования:
Android 8.0
Разработчик:
Sentora
Категория:
Игры / Симуляторы
Обновлено:
Сегодня, 13:00
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 84 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
7
Скриншоты
Описание

Soldier Transport Challenge — это симулятор вождения армейского грузовика с задачами по доставке бойцов в горячие точки. Каждые пять минут ты выезжаешь с базы, маневрируешь по скользким склонам, объезжаешь мины и ловушки, борешься с погодой и стараешься довезти отряд целым. Ошибка — и придётся начинать миссию заново. Управление требует точности, особенно на поворотах и мостах.


Можно прокачивать технику, менять модели, усилить подвеску или улучшить проходимость. Уровни проходят в разных локациях: пустыни, снежные перевалы, густые леса. Каждый маршрут — это проверка на внимание и выдержку. Графика реалистичная, звук — с военным акцентом. Поддерживается офлайн, донат — необязателен. Если хочешь не просто покататься, а выполнить миссию без права на ошибку — эта игра даст повод напрячься.


Информация о модах

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 Теги темы: Без рекламы

Скачать Soldier Transport Challenge (Мод, Без рекламы) v1.0 MOD APK

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Запомни

Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

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Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

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Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


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