Soldier Transport Challenge (Мод, Без рекламы) 1.0
Вези солдат по минным полям, держи руль крепко и доезжай без потерь
Soldier Transport Challenge — это симулятор вождения армейского грузовика с задачами по доставке бойцов в горячие точки. Каждые пять минут ты выезжаешь с базы, маневрируешь по скользким склонам, объезжаешь мины и ловушки, борешься с погодой и стараешься довезти отряд целым. Ошибка — и придётся начинать миссию заново. Управление требует точности, особенно на поворотах и мостах.
Можно прокачивать технику, менять модели, усилить подвеску или улучшить проходимость. Уровни проходят в разных локациях: пустыни, снежные перевалы, густые леса. Каждый маршрут — это проверка на внимание и выдержку. Графика реалистичная, звук — с военным акцентом. Поддерживается офлайн, донат — необязателен. Если хочешь не просто покататься, а выполнить миссию без права на ошибку — эта игра даст повод напрячься.
Взлом скорости, без рекламы.
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Запомни▶
Установка
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Формат
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Обычные
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Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.
Внимание▶
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Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.