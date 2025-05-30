Описание

Soldier Transport Challenge — это симулятор вождения армейского грузовика с задачами по доставке бойцов в горячие точки. Каждые пять минут ты выезжаешь с базы, маневрируешь по скользким склонам, объезжаешь мины и ловушки, борешься с погодой и стараешься довезти отряд целым. Ошибка — и придётся начинать миссию заново. Управление требует точности, особенно на поворотах и мостах.





Можно прокачивать технику, менять модели, усилить подвеску или улучшить проходимость. Уровни проходят в разных локациях: пустыни, снежные перевалы, густые леса. Каждый маршрут — это проверка на внимание и выдержку. Графика реалистичная, звук — с военным акцентом. Поддерживается офлайн, донат — необязателен. Если хочешь не просто покататься, а выполнить миссию без права на ошибку — эта игра даст повод напрячься.