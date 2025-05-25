Clothing Shop - Simulator Game (Мод, Бесплатные покупки) 1.25
Управляй магазином одежды: товары, касса, клиенты и расширение бизнеса
Clothing Shop - Simulator Game — это симулятор от первого лица, где ты становишься владельцем и сотрудником бутика модной одежды. Следи за наполнением полок, заказывай новые коллекции, обслуживай клиентов, оформляй витрины и держи магазин в порядке. Каждые пять минут — это новый поток задач: то покупатель требует размер, то на складе закончились рубашки.
Свобода передвижения, управление кассой, закупки, логистика и развитие бизнеса — всё лежит на твоих плечах. От тебя зависит, станет ли магазин прибыльным и вырастет ли в полноценную сеть. Строй стратегию, работай с ассортиментом, улучшай интерьер и нанимай помощников. Clothing Shop - Simulator Game — это неспешный, но захватывающий опыт, где даже обычный рабочий день может принести массу удовольствия.
Бесплатные покупки
Скачать Clothing Shop - Simulator Game (Мод, Бесплатные покупки) v1.25 MOD APK
Запомни▶
Установка
.apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.
Формат
.xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как
.zip или
.bin, просто переименуйте его в
.xapk.
Обычные
.apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.
Работа в фоне▶
Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.
Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.
Внимание▶
Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.
Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.