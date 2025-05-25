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Clothing Shop - Simulator Game (Мод, Бесплатные покупки)

Clothing Shop - Simulator Game (Мод, Бесплатные покупки) 1.25

Управляй магазином одежды: товары, касса, клиенты и расширение бизнеса
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Версия:
1.25
Требования:
Android 5.1
Разработчик:
GamePark
Категория:
Игры / Симуляторы
Обновлено:
Сегодня, 15:56
Возраст:
12+
Требуется места:
≈ 105 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
1
Скриншоты
Описание

Clothing Shop - Simulator Game — это симулятор от первого лица, где ты становишься владельцем и сотрудником бутика модной одежды. Следи за наполнением полок, заказывай новые коллекции, обслуживай клиентов, оформляй витрины и держи магазин в порядке. Каждые пять минут — это новый поток задач: то покупатель требует размер, то на складе закончились рубашки.


Свобода передвижения, управление кассой, закупки, логистика и развитие бизнеса — всё лежит на твоих плечах. От тебя зависит, станет ли магазин прибыльным и вырастет ли в полноценную сеть. Строй стратегию, работай с ассортиментом, улучшай интерьер и нанимай помощников. Clothing Shop - Simulator Game — это неспешный, но захватывающий опыт, где даже обычный рабочий день может принести массу удовольствия.


Информация о модах

Бесплатные покупки

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 Теги темы: Бесплатные покупки

Скачать Clothing Shop - Simulator Game (Мод, Бесплатные покупки) v1.25 MOD APK

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Скачать Clothing Shop - Simulator Game (Мод, Бесплатные покупки) 105 Мб Ссылка 2 105 Мб
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Запомни

Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

🌐

Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

⚠️

Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


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