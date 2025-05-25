Описание

Clothing Shop - Simulator Game — это симулятор от первого лица, где ты становишься владельцем и сотрудником бутика модной одежды. Следи за наполнением полок, заказывай новые коллекции, обслуживай клиентов, оформляй витрины и держи магазин в порядке. Каждые пять минут — это новый поток задач: то покупатель требует размер, то на складе закончились рубашки.





Свобода передвижения, управление кассой, закупки, логистика и развитие бизнеса — всё лежит на твоих плечах. От тебя зависит, станет ли магазин прибыльным и вырастет ли в полноценную сеть. Строй стратегию, работай с ассортиментом, улучшай интерьер и нанимай помощников. Clothing Shop - Simulator Game — это неспешный, но захватывающий опыт, где даже обычный рабочий день может принести массу удовольствия.