Описание

Idle War Merchant — это idle-RPG с элементами стратегии и экономического восстановления мира, где ты играешь за лорда, изгнанного демонами. Каждые пять минут — это найм героев, усиление армии, сбор ресурсов и постепенное возвращение власти. Мир в руинах, но ты не забыл свою клятву.





Собирай храбрых воинов, строй торговые пути, усиливай армию и отбивай земли шаг за шагом. Даже в фоновом режиме твоя империя работает: растёт капитал, ковка не останавливается, солдаты тренируются. Возвращай города, изгоняй чудовищ, зарабатывай славу и восстанавливай легенду своего дома. Сможешь ли ты превратить пепел в империю?