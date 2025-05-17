Idle War Merchant (Мод меню) 1.0.7
Демоны разрушили всё — но ты вернёшь силу, золото и честь своему дому
Idle War Merchant — это idle-RPG с элементами стратегии и экономического восстановления мира, где ты играешь за лорда, изгнанного демонами. Каждые пять минут — это найм героев, усиление армии, сбор ресурсов и постепенное возвращение власти. Мир в руинах, но ты не забыл свою клятву.
Собирай храбрых воинов, строй торговые пути, усиливай армию и отбивай земли шаг за шагом. Даже в фоновом режиме твоя империя работает: растёт капитал, ковка не останавливается, солдаты тренируются. Возвращай города, изгоняй чудовищ, зарабатывай славу и восстанавливай легенду своего дома. Сможешь ли ты превратить пепел в империю?
- МОД МЕНЮ
- Неограниченное золото
- Неограниченное количество бриллиантов
- Разблокировать без рекламы
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Установка
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Формат
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Обычные
.apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.
Работа в фоне▶
Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.
Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.
Внимание▶
Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.
Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.