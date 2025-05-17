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Idle War Merchant (Мод меню)

Idle War Merchant (Мод меню) 1.0.7

Демоны разрушили всё — но ты вернёшь силу, золото и честь своему дому
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Версия:
1.0.7
Требования:
Android 6.0
Разработчик:
Qibei
Категория:
Игры / Симуляторы
Обновлено:
Вчера, 23:47
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 156 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
1
Скриншоты
Описание

Idle War Merchant — это idle-RPG с элементами стратегии и экономического восстановления мира, где ты играешь за лорда, изгнанного демонами. Каждые пять минут — это найм героев, усиление армии, сбор ресурсов и постепенное возвращение власти. Мир в руинах, но ты не забыл свою клятву.


Собирай храбрых воинов, строй торговые пути, усиливай армию и отбивай земли шаг за шагом. Даже в фоновом режиме твоя империя работает: растёт капитал, ковка не останавливается, солдаты тренируются. Возвращай города, изгоняй чудовищ, зарабатывай славу и восстанавливай легенду своего дома. Сможешь ли ты превратить пепел в империю?


Информация о модах
  • МОД МЕНЮ
  • Неограниченное золото
  • Неограниченное количество бриллиантов
  • Разблокировать без рекламы
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 Теги темы: Мод меню

Скачать Idle War Merchant (Мод меню) v1.0.7 MOD APK

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Скачать Idle War Merchant (Мод меню) 156 Мб Ссылка 2 156 Мб

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Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

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Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

⚠️

Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


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