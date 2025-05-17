Описание

Digging a Hole Simulator 3D — это приключенческий симулятор с элементами раскопок, апгрейдов и поиска сокровищ, где каждые пять минут ты углубляешься всё дальше, открывая забытые артефакты и древние тайны. От первых слоёв земли до таинственных подземелий — всё ждёт того, кто решит копать.





Используй лопаты, дрели и землеройные машины, чтобы пробиваться сквозь камни, песок и скрытые камеры. Улучшай инструменты, выполняй задания, открывай новые зоны и находи реликвии, потерянные века назад. Чем глубже ты идёшь — тем ближе к разгадке. Сможешь ли ты докопаться до самой сути?