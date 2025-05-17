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Digging a Hole 3D Mining Games (Мод, без рекламы)

Digging a Hole 3D Mining Games (Мод, без рекламы) 1.8

Лопата в руке, тайны под землёй — копай, пока не докопаешься до легенды
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Версия:
1.8
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
MegaGamez
Категория:
Игры / Симуляторы
Обновлено:
Сегодня, 19:33
Возраст:
12+
Требуется места:
≈ 79 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
12
Скриншоты
Описание

Digging a Hole Simulator 3D — это приключенческий симулятор с элементами раскопок, апгрейдов и поиска сокровищ, где каждые пять минут ты углубляешься всё дальше, открывая забытые артефакты и древние тайны. От первых слоёв земли до таинственных подземелий — всё ждёт того, кто решит копать.


Используй лопаты, дрели и землеройные машины, чтобы пробиваться сквозь камни, песок и скрытые камеры. Улучшай инструменты, выполняй задания, открывай новые зоны и находи реликвии, потерянные века назад. Чем глубже ты идёшь — тем ближе к разгадке. Сможешь ли ты докопаться до самой сути?


Информация о модах

Без рекламы

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 Теги темы: Без рекламы

Скачать Digging a Hole 3D Mining Games (Мод, без рекламы) v1.8 MOD APK

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Скачать Digging a Hole 3D Mining Games (Мод, без рекламы) 79 Мб Ссылка 2 79 Мб
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Запомни

Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

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Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

⚠️

Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


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