Digging a Hole 3D Mining Games (Мод, без рекламы) 1.8
Лопата в руке, тайны под землёй — копай, пока не докопаешься до легенды
Digging a Hole Simulator 3D — это приключенческий симулятор с элементами раскопок, апгрейдов и поиска сокровищ, где каждые пять минут ты углубляешься всё дальше, открывая забытые артефакты и древние тайны. От первых слоёв земли до таинственных подземелий — всё ждёт того, кто решит копать.
Используй лопаты, дрели и землеройные машины, чтобы пробиваться сквозь камни, песок и скрытые камеры. Улучшай инструменты, выполняй задания, открывай новые зоны и находи реликвии, потерянные века назад. Чем глубже ты идёшь — тем ближе к разгадке. Сможешь ли ты докопаться до самой сути?
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Установка
.apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.
Формат
.xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как
.zip или
.bin, просто переименуйте его в
.xapk.
Обычные
.apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.
Работа в фоне▶
Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.
Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.
Внимание▶
Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.
Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.