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Games Tycoon Pro (Мод меню)

Games Tycoon Pro (Мод меню) 1.0.1

Построй игровую империю: от гаража до своих консолей и модов
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Версия:
1.0.1
Требования:
Android 7.0
Разработчик:
Insignis Games
Категория:
Симуляторы / Платные / На русском
Обновлено:
Сегодня, 01:16
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 267 Мб
Русский язык:
Есть
Просмотров:
20
Скриншоты
Описание

Games Tycoon Pro — это глубокий симулятор геймдев-бизнеса, в котором ты создаёшь свою студию, выпускаешь хиты и запускаешь игровые консоли. Каждые пять минут — это найм команды, выбор жанров, настройка движка, анализ рынка и принятие решений, которые формируют твой путь к вершине. Начни в маленьком офисе — стань королём индустрии.


Эта премиум-версия включает режим песочницы, поддержку моддинга и превью игр. Без рекламы и доната — всё ради чистого геймплея. Строй инфраструктуру, нанимай художников и маркетологов, запускай производство и собирай награды. От твоих решений зависит всё: репутация, продажи и будущее твоей игровой империи. Проверь, насколько далеко ты сможешь зайти в этом бизнесе.


Информация о модах
  • МОД МЕНЮ
  • Деньги всегда увеличиваются
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 Теги темы: Мод меню

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Запомни

Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

🌐

Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

⚠️

Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


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