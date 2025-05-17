Games Tycoon Pro (Мод меню) 1.0.1
Построй игровую империю: от гаража до своих консолей и модов
Games Tycoon Pro — это глубокий симулятор геймдев-бизнеса, в котором ты создаёшь свою студию, выпускаешь хиты и запускаешь игровые консоли. Каждые пять минут — это найм команды, выбор жанров, настройка движка, анализ рынка и принятие решений, которые формируют твой путь к вершине. Начни в маленьком офисе — стань королём индустрии.
Эта премиум-версия включает режим песочницы, поддержку моддинга и превью игр. Без рекламы и доната — всё ради чистого геймплея. Строй инфраструктуру, нанимай художников и маркетологов, запускай производство и собирай награды. От твоих решений зависит всё: репутация, продажи и будущее твоей игровой империи. Проверь, насколько далеко ты сможешь зайти в этом бизнесе.
- МОД МЕНЮ
- Деньги всегда увеличиваются
Скачать Games Tycoon Pro (Мод меню) v1.0.1 MOD APK
Запомни▶
Установка
.apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.
Формат
.xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как
.zip или
.bin, просто переименуйте его в
.xapk.
Обычные
.apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.
Работа в фоне▶
Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.
Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.
Внимание▶
Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.
Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.