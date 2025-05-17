Описание

Games Tycoon Pro — это глубокий симулятор геймдев-бизнеса, в котором ты создаёшь свою студию, выпускаешь хиты и запускаешь игровые консоли. Каждые пять минут — это найм команды, выбор жанров, настройка движка, анализ рынка и принятие решений, которые формируют твой путь к вершине. Начни в маленьком офисе — стань королём индустрии.





Эта премиум-версия включает режим песочницы, поддержку моддинга и превью игр. Без рекламы и доната — всё ради чистого геймплея. Строй инфраструктуру, нанимай художников и маркетологов, запускай производство и собирай награды. От твоих решений зависит всё: репутация, продажи и будущее твоей игровой империи. Проверь, насколько далеко ты сможешь зайти в этом бизнесе.