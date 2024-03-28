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Goat Simulator 3 (Полная версия)

Goat Simulator 3 (Полная версия) 1.0.6.3

12
3
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Версия:
1.0.6.3
Требования:
Android 9
Разработчик:
Coffee Stain Publishing
Категория:
На русском / Симуляторы / Платные
Обновлено:
Возраст:
12+
Требуется места:
≈ 1.2 Гб
Русский язык:
Есть
Просмотров:
6 476

Goat Simulator 3 является последним и, возможно, самым захватывающим продолжением в серии игр "Goat Simulator". Эта игра буквально позволяет игрокам вжиться в роль козла и исследовать огромный открытый мир, полный сюрпризов, смеха и абсурда. Она превращает саму идею видеоигры в настоящий фейерверк глупости и веселья.


В Goat Simulator 3 игрокам предоставляется полная свобода действий. Вам можно бегать по городу, создавая хаос, сталкивать предметы, взрывать бочки, прыгать по крышам и даже взламывать компьютеры. Всё это сопровождается уморительными физическими эффектами, которые делают каждое ваше действие необычайно забавным.


Одна из главных особенностей игры — это её непредсказуемость. От взаимодействия с различными элементами мира могут происходить самые невероятные и нелепые события, что делает каждый игровой сеанс уникальным. Мир игры полон секретов и пасхалок, которые ждут, чтобы их нашли исследователи-козлы.


Скриншоты

Информация о модах

Полная версия

 Теги темы: Встроенный кэш

Скачать Goat Simulator 3 (Полная версия) 1.0.6.3 взлом

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Скачать Goat Simulator 3 (Полная версия) 1.2 Гб Ссылка 2 1.2 Гб

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