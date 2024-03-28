Goat Simulator 3 является последним и, возможно, самым захватывающим продолжением в серии игр "Goat Simulator". Эта игра буквально позволяет игрокам вжиться в роль козла и исследовать огромный открытый мир, полный сюрпризов, смеха и абсурда. Она превращает саму идею видеоигры в настоящий фейерверк глупости и веселья.





В Goat Simulator 3 игрокам предоставляется полная свобода действий. Вам можно бегать по городу, создавая хаос, сталкивать предметы, взрывать бочки, прыгать по крышам и даже взламывать компьютеры. Всё это сопровождается уморительными физическими эффектами, которые делают каждое ваше действие необычайно забавным.





Одна из главных особенностей игры — это её непредсказуемость. От взаимодействия с различными элементами мира могут происходить самые невероятные и нелепые события, что делает каждый игровой сеанс уникальным. Мир игры полон секретов и пасхалок, которые ждут, чтобы их нашли исследователи-козлы.