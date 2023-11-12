Tap Force является захватывающей игрой, которая возвращает игроков в золотую эпоху ретро-игр 90-х годов с помощью своей восхитительной 16-битной пиксельной графики. Эта игра идеально воплощает чистую и ностальгическую эстетику классических аркадных и консольных игр, особенно тех, что относятся к жанру "beat 'em up".





Дизайн окружающего мира и персонажей напоминает внешний вид и ощущение тех легендарных игр, которые многие помнят и любят. Игроки могут ожидать увидеть знакомые элементы, которые вызывают чувство ностальгии и удовольствия от игры.





Музыкальное сопровождение игры, созданное талантливым художником в стиле синтвейв Митчем Мердером, добавляет атмосферу и углубляет погружение в мир игры. Его драйвовые мелодии и фанковые басовые партии не только усиливают динамичность игры, но и в аудиоформате напоминают о том самом неповторимом десятилетии.