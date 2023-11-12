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Tap Force (Мод, Speed Hack)

Tap Force (Мод, Speed Hack) 2.72

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3
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Требования:
Android 7.0
Разработчик:
Race Cat
Версия:
2.72
Категория:
На русском / Ролевые
Обновлено:
Возраст:
7+
Требуется места:
≈ 90 Мб
id приложения:
com.racecat.fight
Русский язык:
Есть
Лайков:
0
Комментарии:
3
Просмотров:
949

Tap Force является захватывающей игрой, которая возвращает игроков в золотую эпоху ретро-игр 90-х годов с помощью своей восхитительной 16-битной пиксельной графики. Эта игра идеально воплощает чистую и ностальгическую эстетику классических аркадных и консольных игр, особенно тех, что относятся к жанру "beat 'em up".


Дизайн окружающего мира и персонажей напоминает внешний вид и ощущение тех легендарных игр, которые многие помнят и любят. Игроки могут ожидать увидеть знакомые элементы, которые вызывают чувство ностальгии и удовольствия от игры.


Музыкальное сопровождение игры, созданное талантливым художником в стиле синтвейв Митчем Мердером, добавляет атмосферу и углубляет погружение в мир игры. Его драйвовые мелодии и фанковые басовые партии не только усиливают динамичность игры, но и в аудиоформате напоминают о том самом неповторимом десятилетии.


Скриншоты

Информация о модах

Speed Hack

Скачать Tap Force (Мод, Speed Hack) 2.72 взлом

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Скачать Tap Force (Мод, Speed Hack)
90 Мб
Ссылка 2
90 Мб

Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
Или прочитайте Руководство
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Отзывы о Tap Force (Мод, Speed Hack)


Комментарии (3)
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Sterben
Sterben 23 февраля 2024 14:07
Почему новая версия, не накладывается на старую, мне приходится каждый раз удалять старую версию
-1
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Sterben
Sterben 13 февраля 2024 09:27
Когда будет обнова, уже вышла версия 2.53
0
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Sterben
Sterben 28 января 2024 09:27
У меня вопрос, другой мод, вы сможете сделать, множитель силы или здоровья?
0
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