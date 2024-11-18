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The Wild Darkness (Мод, Много денег)

The Wild Darkness (Мод, Много денег) 1.3.27

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Версия:
1.3.27
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
PoPeyed Inc
Категория:
Ролевые / На русском
Обновлено:
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 100 Мб
Русский язык:
Есть
Просмотров:
3 807
Скриншоты
Описание

Глубоко в темном лесу, волшебник выполняет свой ежедневный ритуал вызова великого героя, чтобы спасти земли. И в то время, когда звезды выстроились в ряд, образовав солнечные часы, открылся портал в другой мир. По завершении ритуала в лес ударила молния, и без ведома колдуна на эту землю прибыл герой. Действие игры происходит в стране тьмы, где дебри полны неизвестных опасностей. Вы, будучи чужаком в этих землях и были вызваны в этот мир против своей воли, должны взять на себя свой окончательный опыт в игре The Wild Darkness, чтобы открыть секреты, стоящие за дикой темнотой. И в то же время, окажитесь полностью вовлечены в эпический игровой процесс RPG с большим количеством интересных функций, чтобы наслаждаться.


Начните с попытки выжить в дикой природе и темноте только с голой рукой. Затем вы должны открыть для себя области и научиться использовать все окружающие элементы в своих интересах. Собирайте полезные для вас предметы и ресурсы. Используйте окружающую среду, чтобы оставаться скрытым от врагов. Постройте свои базы, чтобы вы могли оставаться в безопасности от опасных монстров. И разблокируйте множество различных предметов из внутриигровой системы крафта. Глубокий геймплей RPG, а также увлекательная сюжетная линия из дикой тьмы, несомненно, произведут на вас впечатление.



Информация о модах
  • МЕНЮ МОД
  • режим бога
  • Неограниченная энергия
  • Нет усталости / усталости
  • Нет жажды
  • Нет голода
  • Высокая прочность



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 Теги темы: Много денег

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