Версия:
4.2.7.0
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
Outfit7 Limited
Категория:
Обновлено:
Сегодня, 18:15
Возраст:
Требуется места:
≈ 160 Мб
Русский язык:
Есть
Просмотров:
8 179
Описание
Swamp Attack — это игра, которая начинается в обычную ночь с видимо обычным охранником, который засыпает, выполняя свои обязанности. Но не стоит недооценивать этого крепкого персонажа, потому что ничто живое не сможет обойти его внимание.
С большим количеством подозрительных событий в районе, он уже предвидит то, что произойдет далее: полное нападение инопланетян, монстров и зомби, стремящихся захватить болото. На этот раз он не собирается стоять в стороне. Итак, начните свое захватывающее приключение через множество уровней шутера, где вам предстоит помочь нашему смелому парню в его борьбе с монстрами.
Информация о модах
- Много денег.
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