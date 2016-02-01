Описание

Swamp Attack — это игра, которая начинается в обычную ночь с видимо обычным охранником, который засыпает, выполняя свои обязанности. Но не стоит недооценивать этого крепкого персонажа, потому что ничто живое не сможет обойти его внимание.





С большим количеством подозрительных событий в районе, он уже предвидит то, что произойдет далее: полное нападение инопланетян, монстров и зомби, стремящихся захватить болото. На этот раз он не собирается стоять в стороне. Итак, начните свое захватывающее приключение через множество уровней шутера, где вам предстоит помочь нашему смелому парню в его борьбе с монстрами.