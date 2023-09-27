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Зомберо: Лучник-киллер (Мод меню)

Зомберо: Лучник-киллер (Мод меню) 1.26.0

6
0
Скачать (80 Мб)
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Требования:
Android Зависит от устройства
Разработчик:
Alda Games
Версия:
1.26.0
Категория:
Аркады / Экшен / Кликеры
Обновлено:
Возраст:
7+
Требуется места:
≈ 80 Мб
id приложения:
com.aldagames.zombero.bullet.hell
Русский язык:
Нет информации
Лайков:
6
Комментарии:
0
Просмотров:
9 401

Вы сражались за правое дело, но теперь пришло время выбросить это изношенное оружие и начать охоту на этих надоедливых мутировавших существ. Zombero сочетает в себе захватывающий игровой процесс с графикой сверху вниз, убивая более 30 врагов и боссов на 6 уровнях с захватывающим сюжетом. Впервые в мобильной игре вы можете играть горизонтально. Или вертикально!


Zombero — это вкус аркадных игр старой школы и бесконечных сражений, которые завлекают вас на каждом уровне. Играйте в эту игру прямо сейчас в Google Play бесплатно! Загрузите Zombero бесплатно без каких-либо ограничений прямо сейчас и начните пробиваться через кишащие зомби улицы Нью-Йорка уже сегодня!


Классный экшн с нотками стрелялки от третьего лица с интенсивным гемплеем, который готов быть отдыхом номер 1 на твоём телефоне! Зомберо: Лучник-киллер презентует для тебя абсолютно свежий геймплейный навык и буквально не принудит тебя потеть. В данной этой игре тебе необходимо в одиночку сразиться с полчищами лютых зомби и других отвратительных созданий. Тебч ждет эпическое приключение, абсолютно немыслимых битв и загадок, можешь ли ты противостоять апокалипсису и, имея только при этом надёжное орудие, истребить врагов?


Скриншоты

Информация о модах

МОД 1

  • МОД Меню
  • Режим бога
  • Высокий урон

МОД 2

  • МИНИ-РЕЖИМ БОГА
  • БЕЗ РЕКЛАМЫ

ПРИМЕЧАНИЕ:  НЕКОТОРЫЕ АТАКИ НА ДИАПАЗОНЕ НЕ ВЛИЯЮТ НА ИГРОКА, НО ЕСЛИ ВЫ СТОЛКНУТЕСЬ С ВРАГОМ, ВЫ ПОЛУЧИТЕ УРОН.


 Теги темы: Зомби, RPG

Скачать Зомберо: Лучник-киллер (Мод меню) 1.26.0 взлом

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MOD V1 80 Мб MOD V1 (Ссылка 2) 80 Мб

Часто задавемые вопросы: Установка, ошибки
Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
Или прочитайте Руководство
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