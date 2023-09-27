Вы сражались за правое дело, но теперь пришло время выбросить это изношенное оружие и начать охоту на этих надоедливых мутировавших существ. Zombero сочетает в себе захватывающий игровой процесс с графикой сверху вниз, убивая более 30 врагов и боссов на 6 уровнях с захватывающим сюжетом. Впервые в мобильной игре вы можете играть горизонтально. Или вертикально!





Zombero — это вкус аркадных игр старой школы и бесконечных сражений, которые завлекают вас на каждом уровне. Играйте в эту игру прямо сейчас в Google Play бесплатно! Загрузите Zombero бесплатно без каких-либо ограничений прямо сейчас и начните пробиваться через кишащие зомби улицы Нью-Йорка уже сегодня!





Классный экшн с нотками стрелялки от третьего лица с интенсивным гемплеем, который готов быть отдыхом номер 1 на твоём телефоне! Зомберо: Лучник-киллер презентует для тебя абсолютно свежий геймплейный навык и буквально не принудит тебя потеть. В данной этой игре тебе необходимо в одиночку сразиться с полчищами лютых зомби и других отвратительных созданий. Тебч ждет эпическое приключение, абсолютно немыслимых битв и загадок, можешь ли ты противостоять апокалипсису и, имея только при этом надёжное орудие, истребить врагов?