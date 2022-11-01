Описание

Antarctica 88 - это захватывающий хоррор-квест, который переносит игроков в мрачный и мистический мир космической станции "Антарктида 1". Сюжет игры обещает много тайн, загадок и опасностей, исследование которых станет ключом к разгадке этой загадочной истории.





Игроку предстоит решать головоломки, собирать подсказки и справляться с мистическими событиями, чтобы раскроить тайну исчезновения членов экспедиции и разгадать тайны, скрывающиеся в глубинах космической станции. Участвуйте в приключении, исследуйте ужасающие локации и пытайтесь выжить в этом мрачном мире Антарктиды.





Antarctica 88 предоставляет игрокам возможность погрузиться в мрачное и атмосферное приключение, где каждое решение и действие имеет значение для развития сюжета. Если вы любите хоррор и загадочные истории, эта игра, вероятно, будет вас увлекать.