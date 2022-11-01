Antarctica 88 - это захватывающий хоррор-квест, который переносит игроков в мрачный и мистический мир космической станции "Антарктида 1". Сюжет игры обещает много тайн, загадок и опасностей, исследование которых станет ключом к разгадке этой загадочной истории.
Игроку предстоит решать головоломки, собирать подсказки и справляться с мистическими событиями, чтобы раскроить тайну исчезновения членов экспедиции и разгадать тайны, скрывающиеся в глубинах космической станции. Участвуйте в приключении, исследуйте ужасающие локации и пытайтесь выжить в этом мрачном мире Антарктиды.
Antarctica 88 предоставляет игрокам возможность погрузиться в мрачное и атмосферное приключение, где каждое решение и действие имеет значение для развития сюжета. Если вы любите хоррор и загадочные истории, эта игра, вероятно, будет вас увлекать.
- Тупые враги
- Неограниченные боеприпасы
- Реклама не куплена
- Все золотые оружия куплены
- Все приобретенные льготы
Скачать Антарктида 88: Страшный Хоррор (Мод меню) v1.7.5 MOD APK
Старые версии Антарктида 88: Страшный Хоррор
Установка, ошибки, перевод игр на Русский
Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer