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Антарктида 88: Страшный Хоррор (Мод меню)

Антарктида 88: Страшный Хоррор 1.7.5

Мод менюUnlockedБез рекламы
89
13
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Версия:
1.7.5
Требования:
Android 7.0
Разработчик:
Euphoria Horror Games
Категория:
Экшен / На русском / Без интернета
Обновлено:
Возраст:
12+
Требуется места:
≈ 141 Мб
Русский язык:
Есть
Просмотров:
20 605
Скриншоты
Описание

Antarctica 88 - это захватывающий хоррор-квест, который переносит игроков в мрачный и мистический мир космической станции "Антарктида 1". Сюжет игры обещает много тайн, загадок и опасностей, исследование которых станет ключом к разгадке этой загадочной истории.


Игроку предстоит решать головоломки, собирать подсказки и справляться с мистическими событиями, чтобы раскроить тайну исчезновения членов экспедиции и разгадать тайны, скрывающиеся в глубинах космической станции. Участвуйте в приключении, исследуйте ужасающие локации и пытайтесь выжить в этом мрачном мире Антарктиды.


Antarctica 88 предоставляет игрокам возможность погрузиться в мрачное и атмосферное приключение, где каждое решение и действие имеет значение для развития сюжета. Если вы любите хоррор и загадочные истории, эта игра, вероятно, будет вас увлекать.


Информация о модах
  • Тупые враги
  • Неограниченные боеприпасы
  • Реклама не куплена
  • Все золотые оружия куплены
  • Все приобретенные льготы
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Игра входит в подборки:
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Хорроры
 Теги темы: Мод меню, Хоррор, от первого лица, Квесты, Без рекламы, Unlocked

Скачать Антарктида 88: Страшный Хоррор (Мод меню) v1.7.5 MOD APK

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Скачать Антарктида 88: Страшный Хоррор (Мод меню) 141 Мб Ссылка 2 141 Мб
Старые версии Антарктида 88: Страшный Хоррор
Version 1.6.7


Установка, ошибки, перевод игр на Русский
Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
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Отзывы о Антарктида 88: Страшный Хоррор (Мод меню)


Комментарии (2)
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Гость Тива
Гость Тива 19 февраля 2023 21:45
Скачал. Загрузил но в игру не войти. Выкидывает сразу. Повторил по ссылке 2 скачал.. Тоже самое выкидывает.
0
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Димон
Димон 1 ноября 2022 08:51
Меня выкидывает из игры как толко
Я захожу в игру! что мне делать?
+6
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