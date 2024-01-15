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Mr Autofire (Мод, Убийство с одного удара)

Mr Autofire (Мод, Убийство с одного удара) 3.2.0

15
15
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Требования:
Android 5.0
Разработчик:
Lightheart Entertainment
Версия:
3.2.0
Категория:
На русском / Экшен
Обновлено:
Возраст:
7+
Требуется места:
≈ 157 Мб
id приложения:
games.lightheart.mrautofire
Русский язык:
Есть
Лайков:
15
Комментарии:
1
Просмотров:
31 121

Чудовища, исполненные злого умысла, всегда скрывают в себе разрушительные способности, способные причинить значительный ущерб игровому миру. Они представляют постоянную угрозу, с которой необходимо справиться, прежде чем они смогут нанести серьезные разрушения.


Mr Autofire — это игра, которая устанавливает золотой стандарт в области стрельбы и требует молниеносных рефлексов от игроков. Вам предстоит использовать разнообразное оружие, чтобы атаковать свирепых монстров, надвигающихся на вас волной за волной.


Ваша задача — продолжать стрелять, стараясь поразить как можно больше различных предметов и противников. Чем лучше вы справляетесь с этим вызовом, тем больше бонусов и наград вы получите, позволяющих вам улучшить свои навыки и оружие.


Mr Autofire предлагает захватывающую игровую механику, которая привлечет любителей быстрого и интенсивного геймплея. Вам предстоит принять вызов и сразиться с многочисленными монстрами, обладая лишь своим оружием и рефлексами. Бросьте вызов чудовищам и покажите свои навыки стрельбы в Mr Autofire! Не дайте им причинить разрушение, сражайтесь, стреляйте и станьте настоящим мастером битвы!


Скриншоты

Информация о модах

MOD V1

  • МОД МЕНЮ
  • Убийство одним ударом (работает после обучения)
  • Бесконечные деньги


MOD V2

  • Бесплатный шоппинг
  • Неограниченная энергия
  • Без рекламы


 Теги темы: Платформеры

Скачать Mr Autofire (Мод, Убийство с одного удара) 3.2.0 взлом

Скачать из Google Play
Скачать Mr Autofire (Мод, Убийство с одного удара)
157 Мб
Ссылка 2
157 Мб

Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
Или прочитайте Руководство
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Отзывы о Mr Autofire (Мод, Убийство с одного удара)


Комментарии (1)
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дима
дима 30 мая 2021 02:57
почему не работает килл 1 дамага? 
+4
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