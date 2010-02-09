Dirt Bike Unchained - это игра, которая станет настоящим подарком для всех поклонников мотокросса и адреналиновых испытаний! Разработанная компанией Red Bull Apps, она предлагает уникальный геймплейный опыт, который невозможно забыть.





С невероятной 3D графикой, эта игра перенесет вас в мир захватывающих гонок на мотоциклах, где каждый поворот и каждый прыжок будут испытанием вашего мастерства. Выберите своего героя из лучших спортсменов Red Bull и отправляйтесь на трассу, чтобы доказать свое мастерство и завоевать репутацию лучшего гонщика в этом турнире.