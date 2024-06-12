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FIFA Футбол (Мод меню)

FIFA Футбол (Мод меню) 22.0.01

110
32
Скачать (150 Мб)
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Требования:
Android Зависит от устройства
Разработчик:
ELECTRONIC ARTS
Версия:
22.0.01
Категория:
Игры / Спортивные
Обновлено:
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 150 Мб
id приложения:
com.ea.gp.fifamobile
Русский язык:
Нет информации
Лайков:
110
Комментарии:
2
Просмотров:
56 548

FIFA Soccer 23 - это захватывающий футбольный симулятор от EA SPORTS, который предоставляет игрокам возможность собрать собственную команду Ultimate Team, составленную из их любимых футболистов. В этой игре, изданной EA SPORTS, игроки могут погрузиться в мир футбола и создать команду своей мечты.


С новым сезоном FIFA Soccer 23, игрокам доступны обновленные игроки, формы, клубы и лиги, которые точно отражают реальный футбольный сезон 22/23. Игроки могут выбирать из более чем 15 000 лицензированных футбольных звезд, включая таких элитных игроков, как Килиан Мбаппе, Кристиан Пулишич, Винисиус-младший и Сон Хын Мин. Кроме того, им доступны более 600 клубов, чтобы создать свою собственную команду и сразиться в матчах.


Игра предлагает игрокам возможность испытать атмосферу футбольных соревнований и соревноваться с другими игроками онлайн. Игроки могут создавать стратегии, разрабатывать тактику и управлять своей командой, чтобы добиться победы. Эта игра позволяет фанатам футбола наслаждаться виртуальным футболом и создавать свои собственные футбольные истории.


Скриншоты

Информация о модах

– МОД МЕНЮ

– Идеальная Квалифицированная игра

– Заморозить игроков

– Заморозить вратаря

– Скорость

 Теги темы: Мод меню

Скачать FIFA Футбол (Мод меню) 22.0.01 взлом

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Скачать FIFA Футбол (Мод меню) 150 Мб Ссылка 2 150 Мб

Часто задавемые вопросы: Установка, ошибки
Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
Или прочитайте Руководство
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Отзывы о FIFA Футбол (Мод меню)


Комментарии (2)
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ANGEL
ANGEL 15 августа 2022 16:51
Обновите меню
+8
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Sergey
Sergey 5 августа 2022 17:18
Здравствуйте, обновите пожалуйста Fifa mobile mod меню, за ранее спасибо
+2
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