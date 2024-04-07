Развлекательная игра в крикет с реалистичной 3D-физикой игрока. Играйте на разных стадионах, объединяйтесь с друзьями и сражайтесь с лучшими командами мира. Станьте профессиональным игроком в крикет, улучшая свои навыки и расширяя свои знания об игре.





Испытайте острые ощущения от действий в реальном времени и всеобщего соревнования с Hitwicket Superstars Cricket, совершенно новой 3D-игрой, в которой вы возглавите команду бейсболистов, которые борются за победу в играх! Можно играть с друзьями или в одиночку.





Сразитесь с профессиональными питчерами со всего мира и бросьте им вызов в игре в крикет или соревнуйтесь с двумя командами за матч! Выиграйте по-крупному, чтобы стать профессиональным игроком и стать популярным в социальных сетях.



