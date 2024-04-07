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Hitwicket Superstars - Cricket Strategy Game (Мод, Лёгкая победа)

Hitwicket Superstars - Cricket Strategy Game (Мод, Лёгкая победа) 8.1.0

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Версия:
8.1.0
Требования:
Android 6.0
Разработчик:
Hitwicket Cricket Games
Категория:
Игры / Спортивные
Обновлено:
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 155 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
2 008

Развлекательная игра в крикет с реалистичной 3D-физикой игрока. Играйте на разных стадионах, объединяйтесь с друзьями и сражайтесь с лучшими командами мира. Станьте профессиональным игроком в крикет, улучшая свои навыки и расширяя свои знания об игре.


Испытайте острые ощущения от действий в реальном времени и всеобщего соревнования с Hitwicket Superstars Cricket, совершенно новой 3D-игрой, в которой вы возглавите команду бейсболистов, которые борются за победу в играх! Можно играть с друзьями или в одиночку.


Сразитесь с профессиональными питчерами со всего мира и бросьте им вызов в игре в крикет или соревнуйтесь с двумя командами за матч! Выиграйте по-крупному, чтобы стать профессиональным игроком и стать популярным в социальных сетях.



Скриншоты

Информация о модах

МЕНЮ МОД

Легкая победа

Неограниченная энергия 

Очки поезда


Скачать Hitwicket Superstars - Cricket Strategy Game (Мод, Лёгкая победа) 8.1.0 взлом

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Скачать Hitwicket Superstars - Cricket Strategy Game (Мод, Лёгкая победа) 155 Мб Ссылка 2 155 Мб

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Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
Или прочитайте Руководство
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