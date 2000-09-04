android-1.ru / Игры / Спортивные / Basketball Club Story (Мод, Много денег)
Basketball Club Story (Мод, Много денег)

Basketball Club Story (Мод, Много денег) 1.4.3

0
0
Скачать
Нужно обновить?
Версия:
1.4.3
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
Kairosoft Co., Ltd
Категория:
Спортивные / Платные
Обновлено:
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 35 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
1 233
Скриншоты
Описание

Баскетбол - это всегда один из увлеченных видов спорта, которым занимается много молодых людей. Можно сказать, что он настолько привлекателен и популярен, что на его основе создано множество видеоигр. Конечно, каждая игра имеет свои уникальные особенности игрового процесса и контента и привлекает определенное количество игроков. Игра, которую я хотел бы вам представить, также является недавно выпущенной игрой с содержанием, игровым процессом и графикой, полностью отличными от других игр. И я уверен, что опыт, который вы получите от этой игры, будет таким же свежим, как и то, как она играла, то есть «История баскетбольного клуба» . Игра, разработанная Kairosoft, представляет собой игру с интересным контентом и уникальной пиксельной графикой. Игра обещает принести вам первоклассные баскетбольные матчи, которых вы не найдете ни в одной другой игре.


На мой взгляд, для многих давних геймеров игровой процесс в Basketball Club Story не создаст им особых трудностей. Правильно, в отличие от других игр, где вам придется управлять каждым персонажем в команде, чтобы победить, эта игра поставит вас на позицию лидера. Как лидер вы будете полностью управлять своей командой так, как вы хотите, и, конечно же, вы должны делать свою команду лучше, а не ухудшать положение. Когда я говорю об управлении баскетбольной командой, я предлагаю вам официально позаботиться обо всех вопросах, связанных с членами команды в этой игре. Изначально вам будет дано определенное количество членов для формирования баскетбольной команды, и ваша задача будет заключаться в том, чтобы привести их к победе во многих матчах.



Информация о модах

MOD 1

 
1. МЕНЮ МОД

2. Неограниченное золото (не уменьшается при трате)


MOD 2


1. Неограниченное количество денег (никогда не уменьшается)
2. Неограниченное количество очков тренировки*
3. Неограниченное количество очков за покупками*
4. Неограниченное количество очков Hearts*
5. Неограниченное количество предметов* (см. в списке предметов)
*Увеличивается, когда вы тратите 

Показать полностью
 Теги темы: Много денег

Скачать Basketball Club Story (Мод, Много денег) v1.4.3 MOD APK

Скачать из Google Play
MOD V1 35 Мб MOD V1 (Ссылка 2) 35 Мб

Установка, ошибки, перевод игр на Русский
Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
Похожие приложения:
Кукольный футбол - Футбол (Мод, Много денег)
Кукольный футбол - Футбол (Мод, Много денег)
Version: 4.09.00
Dungeon Village (Мод, много денег)
Dungeon Village (Мод, много денег)
Version: 2.5.3
Be the Manager 2021 (Мод, Много денег)
Be the Manager 2021 (Мод, Много денег)
Version: 2.1.4
My City : Больница
My City : Больница
Version: 3.0.0
FINAL FANTASY IX for Android (Встроенный кэш)
FINAL FANTASY IX for Android (Встроенный кэш)
Version: 1.5.3
Max Payne Mobile (Мод, Мод меню)
Max Payne Mobile (Мод, Мод меню)
Version: 1.7
Portal Knights (Встроенный кэш)
Portal Knights (Встроенный кэш)
Version: 1.5.4
CHUCHEL (ЧУЧЕЛ) (Встроенный кэш)
CHUCHEL (ЧУЧЕЛ) (Встроенный кэш)
Version: 2.0.151

Отзывы о Basketball Club Story (Мод, Много денег)


Комментарии (0)
Комментировать
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив