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Max Payne Mobile (Мод, Мод меню)

Max Payne Mobile (Мод, Мод меню) 1.7

55
7
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Версия:
1.7
Требования:
Android 7.0
Разработчик:
Rockstar Games
Категория:
Аркады / Платные / На русском
Обновлено:
Возраст:
18+
Требуется места:
≈ 1.2 Гб
Русский язык:
Есть
Просмотров:
54 598
Скриншоты
Описание

"Max Payne Mobile" - это классическая оффлайн игра, посвященная миру низкопрофильных шутеров. Она переносит игроков в захватывающий мир, где каждый выстрел - это ключ к выживанию. Игра увлекательна, креативна и уникальна, словно кинематографическое произведение, захватывающее зрителя с первых секунд. Основанная на захватывающей истории о полицейском, чьи выстрелы спасают мир, она оставляет незабываемые впечатления от динамичного игрового процесса.


Визуальное оформление игры представлено немного размытым 2D-изображением, что добавляет ей особую атмосферу и индивидуальность. Игроки окунутся в атмосферу темного города, где правит закон бандитов, и будут проникать в самые темные уголки, чтобы раскрыть тайны и решить сложные дела. Каждая сцена предлагает возможность почувствовать себя главным героем, исследуя окружающий мир, борясь с противниками и решая сложные загадки.


Серия Max Payne знаменита своей атмосферой и уникальным стилем геймплея, и "Max Payne Mobile" не стала исключением. Игроки наслаждаются возможностью погрузиться в захватывающую историю, испытать напряжение битвы, исследовать темные улицы города и, конечно же, наслаждаться непревзойденным ощущением мастерства в стрельбе.


Информация о модах

Меню читов с разными функциями.


В главном меню выберите Читы — Читы и твики (в старых версиях — Опции — Читы и твики) и выберите нужные пункты.

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 Теги темы: Мод меню, Встроенный кэш

Скачать Max Payne Mobile (Мод, Мод меню) v1.7 MOD APK

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Скачать Max Payne Mobile (Мод, Мод меню) 1.2 Гб Ссылка 2 1.2 Гб Без мода 1.2 Гб Без мода (ссылка 2) 1.2 Гб
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Отзывы о Max Payne Mobile (Мод, Мод меню)


Комментарии (1)
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А пон
А пон 5 февраля 2023 07:48
Почему пишет что ошибка????
-15
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