Блоки Рока (Мод, Много денег) - Интересная аркадная игра, где стиль игры меняется буквально каждую секунду. Плохой ученый доктор Дум проводит эксперименты, чтобы создать идеального компаньона между различными живыми и неживыми организмами и объектами. И чтобы узнать, есть ли она у него, он отправляет ее на специальный тестовый трек. Где геймеру нужно помочь сохранить результаты лабораторных исследований как можно дольше в будущем.

Создавайте удивительные гибриды и отправляйте их в большой забег.