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Блоки Рока (Мод, Много денег)

Блоки Рока (Мод, Много денег) 1.4.82

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Версия:
1.4.82
Требования:
Android 4.4
Разработчик:
Yodo1 Games
Категория:
На русском / Аркады
Обновлено:
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 120 Мб
Русский язык:
Есть
Просмотров:
3 451

Блоки Рока (Мод, Много денег) - Интересная аркадная игра, где стиль игры меняется буквально каждую секунду. Плохой ученый доктор Дум проводит эксперименты, чтобы создать идеального компаньона между различными живыми и неживыми организмами и объектами. И чтобы узнать, есть ли она у него, он отправляет ее на специальный тестовый трек. Где геймеру нужно помочь сохранить результаты лабораторных исследований как можно дольше в будущем.

Создавайте удивительные гибриды и отправляйте их в большой забег.


Скриншоты

Информация о модах

1. Неограниченное количество золота

2. Неограниченное количество золотых ящиков

3. Без рекламы

 Теги темы: Много денег, С кэшем

Скачать Блоки Рока (Мод, Много денег) 1.4.82 взлом

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Скачать Блоки Рока (Мод, Много денег) 120 Мб Ссылка 2 120 Мб

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