Блоки Рока (Мод, Много денег) 1.4.82
Версия:
1.4.82
Требования:
Android 4.4
Разработчик:
Yodo1 Games
Категория:
Обновлено:
Вчера, 23:24
Возраст:
Требуется места:
≈ 120 Мб
Русский язык:
Есть
Просмотров:
3 451
Блоки Рока (Мод, Много денег) - Интересная аркадная игра, где стиль игры меняется буквально каждую секунду. Плохой ученый доктор Дум проводит эксперименты, чтобы создать идеального компаньона между различными живыми и неживыми организмами и объектами. И чтобы узнать, есть ли она у него, он отправляет ее на специальный тестовый трек. Где геймеру нужно помочь сохранить результаты лабораторных исследований как можно дольше в будущем.
Создавайте удивительные гибриды и отправляйте их в большой забег.
Информация о модах
1. Неограниченное количество золота
2. Неограниченное количество золотых ящиков
3. Без рекламы
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