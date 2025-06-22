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Приключение лучника (Мод, Много золота)

Приключение лучника (Мод, Много золота) 30

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Версия:
30
Требования:
Android 5.1
Разработчик:
DucPVT
Категория:
Аркады / На русском
Обновлено:
Сегодня, 12:01
Возраст:
12+
Требуется места:
≈ 152 Мб
Русский язык:
Есть
Просмотров:
1 150
Описание

Приключение лучника - Получите мир захватывающих трофеев и наград, чтобы стать настоящим героем стрельбы из лука!


Ищете более глубокую игру про стрельбу из лука? Откройте для себя новейший опыт охоты с луком в дополненной реальности с потрясающим оружием, навыками и ресурсами, которые помогут вам охотиться на элитном игровом уровне. Совершенствуйте свои навыки, чтобы стать лучшим героем стрельбы из лука!


Охотьтесь и сражайтесь с монстрами на огромной карте кампании с более чем 50 уровнями выживания и повышения уровня. Добывайте древние сокровища и улучшайте редкое и легендарное снаряжение и оружие, которые сослужат вам хорошую службу в эпических битвах с боссами. И получайте вознаграждение за свои действия, потому что даже редкие материалы остаются в качестве добычи, когда вы умираете!


Информация о модах

1. Неограниченное количество золота

2. Неограниченное количество бриллиантов

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 Теги темы: Много монет

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Скачать Приключение лучника (Мод, Много золота) 152 Мб Ссылка 2 152 Мб
Важно знать перед установкой

Запомни

Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

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Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

⚠️

Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


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