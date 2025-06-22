Описание

Приключение лучника - Получите мир захватывающих трофеев и наград, чтобы стать настоящим героем стрельбы из лука!





Ищете более глубокую игру про стрельбу из лука? Откройте для себя новейший опыт охоты с луком в дополненной реальности с потрясающим оружием, навыками и ресурсами, которые помогут вам охотиться на элитном игровом уровне. Совершенствуйте свои навыки, чтобы стать лучшим героем стрельбы из лука!





Охотьтесь и сражайтесь с монстрами на огромной карте кампании с более чем 50 уровнями выживания и повышения уровня. Добывайте древние сокровища и улучшайте редкое и легендарное снаряжение и оружие, которые сослужат вам хорошую службу в эпических битвах с боссами. И получайте вознаграждение за свои действия, потому что даже редкие материалы остаются в качестве добычи, когда вы умираете!