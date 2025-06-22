Приключение лучника - Получите мир захватывающих трофеев и наград, чтобы стать настоящим героем стрельбы из лука!
Ищете более глубокую игру про стрельбу из лука? Откройте для себя новейший опыт охоты с луком в дополненной реальности с потрясающим оружием, навыками и ресурсами, которые помогут вам охотиться на элитном игровом уровне. Совершенствуйте свои навыки, чтобы стать лучшим героем стрельбы из лука!
Охотьтесь и сражайтесь с монстрами на огромной карте кампании с более чем 50 уровнями выживания и повышения уровня. Добывайте древние сокровища и улучшайте редкое и легендарное снаряжение и оружие, которые сослужат вам хорошую службу в эпических битвах с боссами. И получайте вознаграждение за свои действия, потому что даже редкие материалы остаются в качестве добычи, когда вы умираете!
1. Неограниченное количество золота
2. Неограниченное количество бриллиантов
Скачать Приключение лучника (Мод, Много золота) v30 MOD APK
Важно знать перед установкой
Запомни▶
Установка
.apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.
Формат
.xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как
.zip или
.bin, просто переименуйте его в
.xapk.
Обычные
.apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.
Работа в фоне▶
Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.
Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.
Внимание▶
Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.
Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.