Merge Zoo (Мод, Много денег) - Скачайте бесплатно и начните играть прямо сейчас! В мире Merge Zoo вы можете открыть животноводческую ферму и продавать своих милых животных массам. Вы можете разбогатеть на своей ферме милых животных! В этой бесплатной игре вас ждут новые милые друзья и забавные головоломки. Простая, но захватывающая игра, в которой дети развлекаются, а родители спокойны. Скачать бесплатно прямо сейчас!





Играйте бесплатно и наслаждайтесь очаровательными персонажами, простыми головоломками и отличной графикой этой новой игры!