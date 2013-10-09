Merge Zoo (Мод, Много денег) 1.36
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
Game Circus LLC
Версия:
1.36
Категория:
Обновлено:
Сегодня, 11:49
Возраст:
Требуется места:
≈ 121 Мб
Русский язык:
Есть
Лайков:
11
Комментарии:
2
Просмотров:
4 567
Merge Zoo (Мод, Много денег) - Скачайте бесплатно и начните играть прямо сейчас! В мире Merge Zoo вы можете открыть животноводческую ферму и продавать своих милых животных массам. Вы можете разбогатеть на своей ферме милых животных! В этой бесплатной игре вас ждут новые милые друзья и забавные головоломки. Простая, но захватывающая игра, в которой дети развлекаются, а родители спокойны. Скачать бесплатно прямо сейчас!
Играйте бесплатно и наслаждайтесь очаровательными персонажами, простыми головоломками и отличной графикой этой новой игры!
Информация о модах
Много денег
Скачать Merge Zoo (Мод, Много денег) 1.36 взлом
Скачать из Google Play
Часто задавемые вопросы: Установка, ошибки
Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
Или прочитайте Руководство