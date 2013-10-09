Стоянка автомобилей, Автошкола — это езда по городу и победа над соперниками. Дайте волю своему внутреннему демону скорости и управляйте одними из самых крутых автомобилей. Гоняйте по улицам с пальмами, мчитесь по оживленным улицам и перепрыгивайте через тротуары, совершайте прыжки и спускайтесь с холмов, чтобы произвести впечатление на друзей своими навыками вождения.





Сядьте за руль одного из самых знаковых мест современности, включая Нью-Йорк и Токио, и соревнуйтесь с другими гонщиками! Будьте осторожны, чтобы не ударить по тормозам, иначе вы врежетесь в полицейскую машину или барьер, отняв драгоценные секунды. Не говоря уже о том, что страховые ставки взлетят до небес, и ремонт будет стоить вам больше денег, чем вы, вероятно, заработаете за день.