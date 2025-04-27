легенды стикмен: офлайн игры (Бесплатные покупки/Мод меню) 7.0.3
Stickman Legends: Shadow War давно привлекает сообщество игроков, предпочитающих милитаристический стиль. Она выделяется привлекательной графикой и уникальной особенностью - игроки сражаются с тенью персонажей, что создает новый и захватывающий игровой опыт. Этот стиль стал основой для серии новых продуктов, привлекших внимание многих.
Компания ZITGA PTE, хоть и не известна большим количеством продуктов, представляет каждый из них как исключительно выдающийся, достигая высоких результатов. Stickman Legends: Shadow War, создавая новый игровой стиль, объединяет элементы, напоминающие Shadow Fight, но отличается своим собственным, неповторимым игровым процессом и боевыми действиями.
Игра предлагает захватывающее открытое пространство, которое позволяет игрокам провести больше времени на исследование игрового мира, раскрывая его многообразие и тайны. Stickman Legends создает уникальный игровой опыт, который приковывает внимание игроков и заставляет возвращаться к игре снова и снова.
МОД 1
- МОД МЕНЮ
- Убить одним ударом
- режим бога
- Неограниченные кристаллы
- Неограниченное золото
- Неограниченные души
- Неограниченная выносливость
- Неограниченные пропуски
Скачать легенды стикмен: офлайн игры (Бесплатные покупки/Мод меню) v7.0.3 MOD APK
Запомни▶
Установка
.apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.
Формат
.xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как
.zip или
.bin, просто переименуйте его в
.xapk.
Обычные
.apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.
Работа в фоне▶
Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.
Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.
Внимание▶
Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.
Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.