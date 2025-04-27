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легенды стикмен: офлайн игры (Бесплатные покупки/Мод меню)

легенды стикмен: офлайн игры (Бесплатные покупки/Мод меню) 7.0.3

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Версия:
7.0.3
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
ZITGA
Категория:
Аркады / Платные / На русском
Обновлено:
Сегодня, 12:21
Возраст:
12+
Требуется места:
≈ 99 Мб
Русский язык:
Есть
Просмотров:
24 485
Скриншоты
Описание

Stickman Legends: Shadow War давно привлекает сообщество игроков, предпочитающих милитаристический стиль. Она выделяется привлекательной графикой и уникальной особенностью - игроки сражаются с тенью персонажей, что создает новый и захватывающий игровой опыт. Этот стиль стал основой для серии новых продуктов, привлекших внимание многих.


Компания ZITGA PTE, хоть и не известна большим количеством продуктов, представляет каждый из них как исключительно выдающийся, достигая высоких результатов. Stickman Legends: Shadow War, создавая новый игровой стиль, объединяет элементы, напоминающие Shadow Fight, но отличается своим собственным, неповторимым игровым процессом и боевыми действиями.


Игра предлагает захватывающее открытое пространство, которое позволяет игрокам провести больше времени на исследование игрового мира, раскрывая его многообразие и тайны. Stickman Legends создает уникальный игровой опыт, который приковывает внимание игроков и заставляет возвращаться к игре снова и снова.


Информация о модах

МОД 1

  • МОД МЕНЮ
  • Убить одним ударом
  • режим бога
  • Неограниченные кристаллы
  • Неограниченное золото
  • Неограниченные души
  • Неограниченная выносливость
  • Неограниченные пропуски
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 Теги темы: Бесплатные покупки, Мод меню

Скачать легенды стикмен: офлайн игры (Бесплатные покупки/Мод меню) v7.0.3 MOD APK

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Скачать легенды стикмен: офлайн игры (Бесплатные покупки/Мод меню) 99 Мб Ссылка 2 99 Мб

Запомни

Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

🌐

Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

⚠️

Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


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