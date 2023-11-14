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Pixel Starships™

Pixel Starships™ 0.999.4

Управляйте собственным космическим кораблем и экипажем
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Требования:
Android 4.3
Разработчик:
Savy Soda
Версия:
0.999.4
Категория:
Стратегии / На русском
Обновлено:
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 102 Мб
id приложения:
com.savysoda.pixelstarships
Русский язык:
Есть
Лайков:
0
Комментарии:
0
Просмотров:
1 077

Pixel Starships™: Гиперпространство - это игра, которая представляет вам широкую вселенную, полную таинственных событий и возможностей исследования. В этой игре вы сможете отправиться в космические приключения, задавая важные вопросы о жизни во Вселенной, о потенциальных опасностях, угрожающих Земле, и о многом другом.


Игра позволяет вам создать и управлять своим собственным космическим кораблем, который станет вашей базой в неизведанной вселенной. Вы будете исследовать космос, встречать разнообразные события и взаимодействовать с другими расами и цивилизациями. "Pixel Starships™: Гиперпространство" предлагает множество возможностей для космических битв, торговли, исследований и развития вашей космической базы. Вы сможете улучшать свой корабль, нанимать экипаж и прокладывать свой путь по вселенной.


Игра открывает перед вами бескрайний космос и приглашает вас на путешествие, где вы можете найти ответы на множество вопросов о природе Вселенной. Если вас привлекает тема космоса, исследования и приключения, "Pixel Starships™: Гиперпространство" может предложить вам захватывающий опыт и множество возможностей для самостоятельного исследования и открытий.


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 Теги темы: Пиксельная

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Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
Или прочитайте Руководство
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