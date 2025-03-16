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Башня зла - Idle защита башни (Мод меню)

Башня зла - Idle защита башни (Мод меню) 0.2.26

Стройте, улучшайте и защищайте башню в захватывающей стратегии
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Версия:
0.2.26
Требования:
Android 6.0
Разработчик:
Aurecas Games
Категория:
Стратегии / На русском
Обновлено:
Возраст:
7+
Требуется места:
≈ 85 Мб
Русский язык:
Есть
Просмотров:
1 792
Скриншоты
Описание

Башня зла - Idle защита башни — это средневековая стратегия в жанре защиты башни с элементами roguelike и инкрементальной экономики. Вам предстоит построить и модернизировать свою уникальную башню, разрабатывать тактики боя и отражать волны врагов и фантастических существ.


Погрузитесь в эпические офлайн-сражения, где каждый выбор влияет на исход битвы. Управляйте ресурсами, открывайте новые улучшения и укрепляйте свою оборону. Возвысите свою зловещую империю, уничтожая врагов и доказывая своё превосходство в мире стратегий и выживания. Готовы принять вызов? Постройте башню, которой будут бояться все!


Информация о модах
  • Меню модов
  • Неограниченный драгоценный камень
  • Неограниченный Кристалл

Примечание: при первой игре игровая валюта не безгранична, просто перезапустите игру, чтобы изменения вступили в силу.

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Игра входит в подборки:
Игры из подборки Tower Defense на Андроид
Tower Defense на Андроид
 Теги темы: Мод меню

Скачать Башня зла - Idle защита башни (Мод меню) v0.2.26 MOD APK

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Скачать Башня зла - Idle защита башни (Мод меню) 85 Мб Ссылка 2 85 Мб

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