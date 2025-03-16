Описание

Башня зла - Idle защита башни — это средневековая стратегия в жанре защиты башни с элементами roguelike и инкрементальной экономики. Вам предстоит построить и модернизировать свою уникальную башню, разрабатывать тактики боя и отражать волны врагов и фантастических существ.





Погрузитесь в эпические офлайн-сражения, где каждый выбор влияет на исход битвы. Управляйте ресурсами, открывайте новые улучшения и укрепляйте свою оборону. Возвысите свою зловещую империю, уничтожая врагов и доказывая своё превосходство в мире стратегий и выживания. Готовы принять вызов? Постройте башню, которой будут бояться все!