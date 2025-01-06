Oceanborn: Выживание на плоту (Мод, Много денег) 3.5
Выживание на плоту — строй, крафть и сражайся за жизнь в океане
Версия:
3.5
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
Karate Goose Studio
Категория:
Обновлено:
Сегодня, 01:09
Возраст:
Требуется места:
≈ 56 Мб
Русский язык:
Есть
Просмотров:
249
Описание
Oceanborn: Выживание на плоту — это увлекательная игра о выживании, в которой вы окажетесь посреди бескрайнего океана, окружённые только водой, плотом и опасными акулами. Вам предстоит собирать ресурсы из воды, создавать инструменты и строить укрытия, чтобы выжить в суровых условиях.
Развивайте свой плот, улучшайте оборудование, добывайте пищу и пресную воду, а также отбивайтесь от акул, постоянно угрожающих вашей жизни. Благодаря развитой системе крафта, игра идеально подойдёт для любителей строительства, исследований и выживания. Готовы принять вызов океана? Начните своё приключение прямо сейчас!
Информация о модах
Неограниченные деньги
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