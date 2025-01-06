Описание

Oceanborn: Выживание на плоту — это увлекательная игра о выживании, в которой вы окажетесь посреди бескрайнего океана, окружённые только водой, плотом и опасными акулами. Вам предстоит собирать ресурсы из воды, создавать инструменты и строить укрытия, чтобы выжить в суровых условиях.





Развивайте свой плот, улучшайте оборудование, добывайте пищу и пресную воду, а также отбивайтесь от акул, постоянно угрожающих вашей жизни. Благодаря развитой системе крафта, игра идеально подойдёт для любителей строительства, исследований и выживания. Готовы принять вызов океана? Начните своё приключение прямо сейчас!