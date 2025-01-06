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Oceanborn: Выживание на плоту (Мод, Много денег)

Oceanborn: Выживание на плоту (Мод, Много денег) 3.5

Выживание на плоту — строй, крафть и сражайся за жизнь в океане
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Версия:
3.5
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
Karate Goose Studio
Категория:
Ролевые / На русском
Обновлено:
Возраст:
12+
Требуется места:
≈ 56 Мб
Русский язык:
Есть
Просмотров:
249
Скриншоты
Описание

Oceanborn: Выживание на плоту — это увлекательная игра о выживании, в которой вы окажетесь посреди бескрайнего океана, окружённые только водой, плотом и опасными акулами. Вам предстоит собирать ресурсы из воды, создавать инструменты и строить укрытия, чтобы выжить в суровых условиях.


Развивайте свой плот, улучшайте оборудование, добывайте пищу и пресную воду, а также отбивайтесь от акул, постоянно угрожающих вашей жизни. Благодаря развитой системе крафта, игра идеально подойдёт для любителей строительства, исследований и выживания. Готовы принять вызов океана? Начните своё приключение прямо сейчас!


Информация о модах

Неограниченные деньги

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 Теги темы: Много денег

Скачать Oceanborn: Выживание на плоту (Мод, Много денег) v3.5 MOD APK

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Скачать Oceanborn: Выживание на плоту (Мод, Много денег) 56 Мб Ссылка 2 56 Мб

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Отзывы о Oceanborn: Выживание на плоту (Мод, Много денег)


Комментарии (1)
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Я
Я 6 января 2025 18:38
Отличная игра
Советую тем, кому по нраву морская тематика
🌟🌟🌟🌟🌟
👍🏻
+1
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