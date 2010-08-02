Описание

Vampire Survivors — идеальная готическая игра ужасов для ваших устройств. Играйте сейчас бесплатно!





Испытайте медленную, напряженную и атмосферную игру с элементами выживания. Оставайтесь в живых как можно дольше и узнайте, что таится в древней тьме внизу. Наблюдайте издалека или сблизьтесь со своими врагами, чтобы избавиться от них до того, как они избавятся от вас! Поскольку ваше время ограничено (очки жизни), каждое решение имеет значение. Страх жизненно необходим и необходим для выживания!





Примите участие в захватывающей истории, основанной на побеге, которая развивается по мере того, как вы исследуете свое окружение и принимаете решения. Приготовьтесь к полному roguelike-опыту, который никогда не будет повторяться дважды — рандомизированные карты, случайные встречи, статистика, влияющая на игровой процесс, и многое другое! Сможете ли вы вместе с друзьями спасти эти проклятые окрестности?