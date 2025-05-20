Описание

игра робот машина: игра робот (Мод, Тупые боты) - Любите игры, трансформирующие события, и игры с несколькими роботами? Что ж, вам придется попробовать этот, потому что он даже лучше! С помощью сюжетного игрока сражайтесь со смертоносными гориллами и вражескими роботами.





Превращайтесь в нового робота каждый раз, когда вы в опасности, но будьте осторожны, потому что враги сильнее, чем когда-либо! Любите игры, трансформирующие события, и игры с несколькими роботами? Что ж, вам придется попробовать этот, потому что он даже лучше! С помощью сюжетного игрока сражайтесь со смертоносными гориллами и вражескими роботами.