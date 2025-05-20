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игра робот машина: игра робот (Мод, Тупые боты)

игра робот машина: игра робот (Мод, Тупые боты) 6.0

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Версия:
6.0
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
Cradley Creations
Категория:
На русском / Экшен
Обновлено:
Сегодня, 15:08
Возраст:
12+
Требуется места:
≈ 75 Мб
Русский язык:
Есть
Просмотров:
930
Скриншоты
Описание

игра робот машина: игра робот (Мод, Тупые боты) - Любите игры, трансформирующие события, и игры с несколькими роботами? Что ж, вам придется попробовать этот, потому что он даже лучше! С помощью сюжетного игрока сражайтесь со смертоносными гориллами и вражескими роботами.


Превращайтесь в нового робота каждый раз, когда вы в опасности, но будьте осторожны, потому что враги сильнее, чем когда-либо! Любите игры, трансформирующие события, и игры с несколькими роботами? Что ж, вам придется попробовать этот, потому что он даже лучше! С помощью сюжетного игрока сражайтесь со смертоносными гориллами и вражескими роботами.


Информация о модах

1. DUMB ENEMY

2. БЕЗ РЕКЛАМЫ

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Скачать игра робот машина: игра робот (Мод, Тупые боты) v6.0 MOD APK

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Скачать игра робот машина: игра робот (Мод, Тупые боты) 75 Мб Ссылка 2 75 Мб

Запомни

Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

🌐

Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

⚠️

Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


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