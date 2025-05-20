игра робот машина: игра робот (Мод, Тупые боты) 6.0
игра робот машина: игра робот (Мод, Тупые боты) - Любите игры, трансформирующие события, и игры с несколькими роботами? Что ж, вам придется попробовать этот, потому что он даже лучше! С помощью сюжетного игрока сражайтесь со смертоносными гориллами и вражескими роботами.
Превращайтесь в нового робота каждый раз, когда вы в опасности, но будьте осторожны, потому что враги сильнее, чем когда-либо! Любите игры, трансформирующие события, и игры с несколькими роботами? Что ж, вам придется попробовать этот, потому что он даже лучше! С помощью сюжетного игрока сражайтесь со смертоносными гориллами и вражескими роботами.
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Скачать игра робот машина: игра робот (Мод, Тупые боты) v6.0 MOD APK
Запомни▶
Установка
.apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.
Формат
.xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как
.zip или
.bin, просто переименуйте его в
.xapk.
Обычные
.apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.
Работа в фоне▶
Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.
Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.
Внимание▶
Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.
Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.