Версия:
2.76
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
existage
Категория:
Обновлено:
Сегодня, 19:34
Возраст:
Требуется места:
≈ 448 Мб
Русский язык:
Есть
Просмотров:
149 655
Описание
Voyage 4 — гоночный симулятор, не похожий ни на один другой. Цель проста: проехать как можно больше расстояний за отведенное время. Игроки должны соблюдать правила дорожного движения и использовать свое мастерство, чтобы управлять своими автомобилями и объезжать препятствия. Никакие транспортные средства не могут превышать ограничение скорости или двигаться по улице. Для победы игроки должны преодолевать огромные расстояния в реалистичных дорожных условиях.
Ощутите захватывающий дух трепет от собственного любимого автомобиля на реальных дорогах со всего мира. Симулятор разработан, чтобы стать настоящим опытом вождения, и он будет удивлять вас изменениями визуального качества, реализма и плавности с течением времени.
Информация о модах
Мод 1
- Звездная инъекция
- Бесплатного обновления даже недостаточно
Мод 2
- Транспортные средства доступны бесплатно, модернизируйте их по своему желанию и получайте вознаграждение без рекламы. . Вам нужно нажать «ИГРАТЬ ОНЛАЙН» ниже, чтобы зарегистрироваться и войти в систему, прежде чем вы увидите возможность купить автомобиль.
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Скачать Русский Водила 3 (Мод, Много денег) v2.76 MOD APK
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