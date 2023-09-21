Описание

Voyage 4 — гоночный симулятор, не похожий ни на один другой. Цель проста: проехать как можно больше расстояний за отведенное время. Игроки должны соблюдать правила дорожного движения и использовать свое мастерство, чтобы управлять своими автомобилями и объезжать препятствия. Никакие транспортные средства не могут превышать ограничение скорости или двигаться по улице. Для победы игроки должны преодолевать огромные расстояния в реалистичных дорожных условиях.





Ощутите захватывающий дух трепет от собственного любимого автомобиля на реальных дорогах со всего мира. Симулятор разработан, чтобы стать настоящим опытом вождения, и он будет удивлять вас изменениями визуального качества, реализма и плавности с течением времени.