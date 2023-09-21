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Русский Водила 3 (Мод, Много денег)

Русский Водила 3 2.76

Много денег
362
59
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Версия:
2.76
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
existage
Категория:
На русском / Гонки / Симуляторы
Обновлено:
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 448 Мб
Русский язык:
Есть
Просмотров:
149 655
Скриншоты
Описание

Voyage 4 — гоночный симулятор, не похожий ни на один другой. Цель проста: проехать как можно больше расстояний за отведенное время. Игроки должны соблюдать правила дорожного движения и использовать свое мастерство, чтобы управлять своими автомобилями и объезжать препятствия. Никакие транспортные средства не могут превышать ограничение скорости или двигаться по улице. Для победы игроки должны преодолевать огромные расстояния в реалистичных дорожных условиях.


Ощутите захватывающий дух трепет от собственного любимого автомобиля на реальных дорогах со всего мира. Симулятор разработан, чтобы стать настоящим опытом вождения, и он будет удивлять вас изменениями визуального качества, реализма и плавности с течением времени.


Информация о модах

Мод 1

  • Звездная инъекция
  • Бесплатного обновления даже недостаточно

Мод 2

  • Транспортные средства доступны бесплатно, модернизируйте их по своему желанию и получайте вознаграждение без рекламы. . Вам нужно нажать «ИГРАТЬ ОНЛАЙН» ниже, чтобы зарегистрироваться и войти в систему, прежде чем вы увидите возможность купить автомобиль.
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 Теги темы: Много денег

Скачать Русский Водила 3 (Мод, Много денег) v2.76 MOD APK

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MOD V1 448 Мб MOD V1 (Ссылка 2) 448 Мб

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Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
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Отзывы о Русский Водила 3 (Мод, Много денег)


Комментарии (2)
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Lensifal
Lensifal Администраторы 15 июня 2023 00:07
Gh,
Игра от китайцев :(
-14
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Gh
Gh 14 июня 2023 23:30
Захожу в игра а там выдаëт китайские иероглифы, как решить?
-16
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