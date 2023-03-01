Описание

Car Parking 3D: Online Drift содержит множество захватывающих уровней и мощных автомобилей, которые гарантированно разожгут вашу страсть к гонкам. Выбирайте из более чем 20 различных автомобилей, включая спортивные автомобили, суперкары, монстр-траки, маслкары и многое другое. Каждая машина имеет свои уникальные особенности, которые можно улучшать, чтобы сделать ее еще быстрее!





Повышайте свой игровой опыт, соревнуясь с игроками со всего мира в захватывающих онлайн-турнирах. Станьте абсолютным чемпионом, демонстрируя свои навыки дрифта и получая эксклюзивные награды!