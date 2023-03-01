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Car Parking 3D: Online Drift (Мод, Много денег)

Car Parking 3D: Online Drift (Мод, Много денег) 6.0.1

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Версия:
6.0.1
Требования:
Android 5.1
Разработчик:
FGAMES
Категория:
Гонки / Симуляторы / На русском
Обновлено:
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 280 Мб
Русский язык:
Есть
Просмотров:
25 754
Скриншоты
Описание

Car Parking 3D: Online Drift содержит множество захватывающих уровней и мощных автомобилей, которые гарантированно разожгут вашу страсть к гонкам. Выбирайте из более чем 20 различных автомобилей, включая спортивные автомобили, суперкары, монстр-траки, маслкары и многое другое. Каждая машина имеет свои уникальные особенности, которые можно улучшать, чтобы сделать ее еще быстрее!


Повышайте свой игровой опыт, соревнуясь с игроками со всего мира в захватывающих онлайн-турнирах. Станьте абсолютным чемпионом, демонстрируя свои навыки дрифта и получая эксклюзивные награды!


Информация о модах

Войдите в игру во второй раз, чтобы получить много валюты

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 Теги темы: Много денег

Скачать Car Parking 3D: Online Drift (Мод, Много денег) v6.0.1 MOD APK

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Скачать Car Parking 3D: Online Drift (Мод, Много денег) 280 Мб Ссылка 2 280 Мб

Установка, ошибки, перевод игр на Русский
Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
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