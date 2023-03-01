Версия:
6.0.1
Требования:
Android 5.1
Разработчик:
FGAMES
Категория:
Обновлено:
Вчера, 11:41
Возраст:
Требуется места:
≈ 280 Мб
Русский язык:
Есть
Просмотров:
25 754
Описание
Car Parking 3D: Online Drift содержит множество захватывающих уровней и мощных автомобилей, которые гарантированно разожгут вашу страсть к гонкам. Выбирайте из более чем 20 различных автомобилей, включая спортивные автомобили, суперкары, монстр-траки, маслкары и многое другое. Каждая машина имеет свои уникальные особенности, которые можно улучшать, чтобы сделать ее еще быстрее!
Повышайте свой игровой опыт, соревнуясь с игроками со всего мира в захватывающих онлайн-турнирах. Станьте абсолютным чемпионом, демонстрируя свои навыки дрифта и получая эксклюзивные награды!
Информация о модах
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