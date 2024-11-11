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Кулинарная суперзвезда (Мод, Бесплатные покупки)

Кулинарная суперзвезда (Мод, Бесплатные покупки) 9.8

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Версия:
9.8
Требования:
Android 7.0
Разработчик:
AppOn Innovate
Категория:
Казуальные / На русском
Обновлено:
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 71 Мб
Русский язык:
Есть
Просмотров:
5 366
Скриншоты
Описание

Cooking Super Star - это захватывающая игра, предназначенная для всех, кто разделяет страсть к великолепной еде и хочет испытать себя в индустрии продуктов питания и кулинарии. В этой игре вы сможете стать настоящей звездой кулинарии и проявить свой талант в создании вкусных блюд.


Главной задачей игроков является подготовка и сервировка разнообразных блюд, удовлетворяя вкусы клиентов. Вы сможете создавать уникальные рецепты, экспериментировать с разными ингредиентами и придумывать свои собственные кулинарные шедевры. В игре представлено множество интересных кулинарных заданий, которые позволят вам проявить свой творческий потенциал. Cooking Super Star также предоставляет возможность управлять собственным рестораном или кафе, развивать его и делать его популярным среди посетителей. Вы сможете декорировать интерьер, обучать персонал и улучшать обслуживание, чтобы привлечь больше клиентов.


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 Теги темы: Бесплатные покупки

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Скачать Кулинарная суперзвезда (Мод, Бесплатные покупки) 71 Мб Ссылка 2 71 Мб

Установка, ошибки, перевод игр на Русский
Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
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