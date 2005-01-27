Описание

Magic Pixel Survival — увлекательная игра в жанре экшн с одной из самых инновационных и захватывающих боевых систем, которые вы когда-либо видели. Кроме того, по мере вашего продвижения темп игры будет набирать обороты, делая вещи более интригующими и открывая дополнительные области для открытия и начала новых боев. Дизайн игры сосредоточен на том, чтобы предоставить вам бесконечный поток боев, в которых вы можете действовать как армия из одного человека и демонстрировать свой боевой дух.





У вас будет больше способов насладиться простым геймплеем игры, но он наполнен творческим потенциалом по мере того, как вы углубляетесь в него. Помимо незамысловатой игровой механики, ваш бой будет проходить в различных фантастических ландшафтах и опасных зонах, наполненных бесчисленным количеством монстров. Вы сможете увидеть лучшее из того, что фэнтезийный мир может предложить в бою, поскольку ландшафт меняется и развивается, чтобы приспособиться к новым трудностям. Кроме того, у вас будет больше возможностей открыть для себя мир, участвуя в различных боях и рассказывая истории, которые игра рассказывает на протяжении всего вашего прогресса.