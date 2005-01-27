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Magic Pixel Survival (Мод меню)

Magic Pixel Survival (Мод меню) 1.24

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Версия:
1.24
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
Gut CMNR
Категория:
Игры / Казуальные
Обновлено:
Возраст:
7+
Требуется места:
≈ 48 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
1 456
Скриншоты
Описание

Magic Pixel Survival — увлекательная игра в жанре экшн с одной из самых инновационных и захватывающих боевых систем, которые вы когда-либо видели. Кроме того, по мере вашего продвижения темп игры будет набирать обороты, делая вещи более интригующими и открывая дополнительные области для открытия и начала новых боев. Дизайн игры сосредоточен на том, чтобы предоставить вам бесконечный поток боев, в которых вы можете действовать как армия из одного человека и демонстрировать свой боевой дух. 


У вас будет больше способов насладиться простым геймплеем игры, но он наполнен творческим потенциалом по мере того, как вы углубляетесь в него. Помимо незамысловатой игровой механики, ваш бой будет проходить в различных фантастических ландшафтах и опасных зонах, наполненных бесчисленным количеством монстров. Вы сможете увидеть лучшее из того, что фэнтезийный мир может предложить в бою, поскольку ландшафт меняется и развивается, чтобы приспособиться к новым трудностям. Кроме того, у вас будет больше возможностей открыть для себя мир, участвуя в различных боях и рассказывая истории, которые игра рассказывает на протяжении всего вашего прогресса.


Информация о модах
  • МОД МЕНЮ
  • Бесконечные деньги
  • Убить одним ударом
  • Режим бога

Примечание. Получите любое количество монет, пройдя уровень, чтобы получить неограниченное количество денег!

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 Теги темы: Мод меню

Скачать Magic Pixel Survival (Мод меню) v1.24 MOD APK

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Скачать Magic Pixel Survival (Мод меню) 48 Мб Ссылка 2 48 Мб

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