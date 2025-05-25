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Idle Train Empire: магнат игры (Мод, Много денег)

Idle Train Empire: магнат игры (Мод, Много денег) 1.27.08

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Версия:
1.27.08
Требования:
Android 5.1
Разработчик:
candy madness
Категория:
Казуальные / На русском
Обновлено:
Сегодня, 19:06
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 65 Мб
Русский язык:
Есть
Просмотров:
19 524
Скриншоты
Описание

Если вы увлекаетесь поездами и мечтаете управлять длинными поездами, то Idle Train Empire Tycoon Games - это игра, которая придется вам по вкусу. В этой игре вы выступаете в роли менеджера железнодорожной империи, и ваша задача - разрабатывать стратегии для максимизации прибыли.


Путешествия на поездах могут стать значительным источником дохода, особенно если у вас есть хороший план модернизации вашей транспортной инфраструктуры. Эффективное и быстрое перемещение пассажиров и грузов может принести вам большую прибыль.


Однако будьте готовы к тому, что управление железнодорожной империей требует хорошей стратегической мысли и умения принимать решения. Вы должны будете управлять расписанием, маршрутами и оборудованием, чтобы обеспечить наилучший сервис для ваших клиентов.



Информация о модах

МОД 1

  • Бесплатная покупка

МОД 2


[Меню игрока]

  • Неограниченное количество бриллиантов
  • Неограниченные рекламные билеты
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 Теги темы: Много денег

Скачать Idle Train Empire: магнат игры (Мод, Много денег) v1.27.08 MOD APK

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MOD V1 65 Мб MOD V1 (Ссылка 2) 65 Мб

Запомни

Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

🌐

Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

⚠️

Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


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