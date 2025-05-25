Idle Train Empire: магнат игры (Мод, Много денег) 1.27.08
Если вы увлекаетесь поездами и мечтаете управлять длинными поездами, то Idle Train Empire Tycoon Games - это игра, которая придется вам по вкусу. В этой игре вы выступаете в роли менеджера железнодорожной империи, и ваша задача - разрабатывать стратегии для максимизации прибыли.
Путешествия на поездах могут стать значительным источником дохода, особенно если у вас есть хороший план модернизации вашей транспортной инфраструктуры. Эффективное и быстрое перемещение пассажиров и грузов может принести вам большую прибыль.
Однако будьте готовы к тому, что управление железнодорожной империей требует хорошей стратегической мысли и умения принимать решения. Вы должны будете управлять расписанием, маршрутами и оборудованием, чтобы обеспечить наилучший сервис для ваших клиентов.
МОД 1
- Бесплатная покупка
МОД 2
[Меню игрока]
- Неограниченное количество бриллиантов
- Неограниченные рекламные билеты
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Запомни▶
Установка
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Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.
Внимание▶
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Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.