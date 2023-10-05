Приходите к нам сегодня и повеселитесь с нашими милыми кошками, пробуя свою любимую закуску. От теплого печенья до прохладного мороженого — в The Snack Bar каждый найдет что-то для себя. Вы обязательно найдете то, что заставит вас мурлыкать от восторга!





Побалуйте себя вкусной закуской и пусть ваш животик урчит от удовольствия! Наши пушистые друзья не могут дождаться встречи с вами и поделиться своими любимыми закусками. Приходите к нам и весело проведите время в The Snack Bar!





Приходите к нам прямо сейчас, чтобы найти идеальную закуску для вас и всех ваших пушистых друзей - мы заверяем вас, что ваши животики будут счастливы в игре!