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Слияние эльфов (Мод, Много ресурсов)

Слияние эльфов (Мод, Много ресурсов) 2.6.0

8
0
Скачать (212 Мб)
Нужно обновить?
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
Ivy
Версия:
2.6.0
Категория:
На русском / Казуальные
Обновлено:
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 212 Мб
id приложения:
com.ivy.merge
Русский язык:
Есть
Лайков:
8
Комментарии:
20
Просмотров:
2 780

Слияние эльфов - это захватывающая игра, которая переносит вас в удивительный Эльфийский лес, скрытый в туманах и обитаемый загадочными эльфами. В этом магическом мире эльфы растут под песни русалок и среди Волшебных деревьев. Сам лес скрыт от посторонних глаз, и мало кто знает о его существовании.


Игра начинается с того, что вы осматриваете лесные сады и находите несколько эльфийских яиц. Ваша задача - объединить эти яйца, соединяя их в группы по три и более. Когда вы это делаете, происходит нечто волшебное: яйца сливаются вместе, и вы обнаруживаете новые двери или люки, ведущие в другие части леса эльфов.


Это увлекательное слияние и пазл-приключение, в котором вы будете исследовать лес, находить и объединять эльфийские яйца, а также открывать новые участки этого удивительного мира. По мере продвижения в игре вы будете раскрывать его секреты и загадки, встречать разнообразных персонажей и делать захватывающие открытия.


Скриншоты

Информация о модах

МОД 1


  • Неограниченное золото
  • Неограниченное количество бриллиантов
  • Неограниченные ресурсы
  • Примечание : тратьте сколько хотите, даже если не хватает!


МОД 2


  • Бесплатный шоппинг
 Теги темы: Много денег

Скачать Слияние эльфов (Мод, Много ресурсов) 2.6.0 взлом

Скачать из Google Play
MOD V1
212 Мб
MOD V2
212 Мб
MOD V1 (Ссылка 2)
212 Мб

Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
Или прочитайте Руководство
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Отзывы о Слияние эльфов (Мод, Много ресурсов)


Комментарии (20)
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Lensifal
Lensifal Администраторы 24 октября 2023 00:29
Ольга Полякова,
Увы, многое возможно учитывается на сервере игры и по этому так
+1
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Ольга Полякова
Ольга Полякова 23 октября 2023 13:43
Вы просто молодцы что сделали взлом на покупки за реальные деньги,спасибо большое. Но как так получилось что не всё можно купить,в сезоне золотой билет не купишь, в воздушном шаре второй комплект яиц тоже нет да и любой набор нельзя купить. Даже подписка на месяц в магазине покупается а это всё нет. Странно как-то.
0
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Lensifal
Lensifal Администраторы 5 октября 2023 16:04
Ольга Полякова,
Скоро исправим!
0
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Ольга Полякова
Ольга Полякова 5 октября 2023 15:39
А почему первая ссылка не работает?
0
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Ольга Полякова
Ольга Полякова 15 сентября 2023 18:10
Похоже мой телефон действительно перестал поддерживать почти все игры.
0
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Ольга Полякова
Ольга Полякова 9 сентября 2023 04:38
Да и ещё у вас написано 117 мб а у меня скачиваете 150 мб. Может из-за этого не устанавливается?
0
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Ольга Полякова
Ольга Полякова 7 сентября 2023 19:48
А у меня оригинала не было,её же в плеймаркете нет.
0
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Lensifal
Lensifal Администраторы 7 сентября 2023 19:34
Ольга Полякова,
Не думаю что игра настолько требовательна, а оригинал работает?
0
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Ольга Полякова
Ольга Полякова 7 сентября 2023 19:05
Я в некоторых играх видела комментарий что на телефоны с памятью 32 гигабайта обновления мода не устанавливаются. Здесь может быть такое?
0
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Lensifal
Lensifal Администраторы 7 сентября 2023 00:17
Ольга Полякова,
да что ж такое :( У кого ещё такие проблемы?
0
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