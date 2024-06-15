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Jewel relics (Мод, Авто победа)

Jewel relics (Мод, Авто победа) 1.39.1

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Требования:
Android 4.4
Разработчик:
V2R
Версия:
1.39.1
Категория:
На русском / Казуальные
Обновлено:
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 45 Мб
Русский язык:
Есть
Просмотров:
678

Jewel Relics представляет собой увлекательную игру-головоломку, которая обещает подарить игрокам неповторимый опыт развлечений. В ней игроки сталкиваются с различными задачами, требующими применения логики и мышления для их решения. Разнообразие конкретных задач придает игре интерес и вызов для развития игровых навыков.


Кроме того, визуальное исполнение игры значительно обогащает игровой опыт. Отлично проработанные изображения и красочные сцены создают атмосферу, полную эмоций и удовольствия. Разработчики постарались воссоздать исторические и древние монументы, чтобы игровой контекст был более привлекательным и захватывающим для игроков.


В целом, Jewel Relics предлагает игрокам не только увлекательное времяпрепровождение, но и возможность погрузиться в увлекательный мир головоломок и исторических загадок. Эта игра станет отличным выбором для тех, кто ценит умственные вызовы и красивую визуальную составляющую игр.



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Информация о модах

Автоматическая победа

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Часто задавемые вопросы: Установка, ошибки
Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
Или прочитайте Руководство
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