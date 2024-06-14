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Flex Run 3D (Мод, Без рекламы)

Flex Run 3D (Мод, Без рекламы) 1.18.0

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Требования:
Android 5.1
Разработчик:
VOODOO
Версия:
1.18.0
Категория:
На русском / Казуальные
Обновлено:
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 77 Мб
id приложения:
com.bluemonkeystudio.flexiblerun
Русский язык:
Есть
Лайков:
0
Комментарии:
0
Просмотров:
393

Flex Run 3D — захватывающая игра, которая оставит у вас чувство выполненного долга, когда вы побьете свой рекорд. Загрузите его в App Store бесплатно прямо сейчас! Вы никогда не узнаете, что будет дальше, когда будете играть в Flex Run 3D. Уклоняйтесь от препятствий, собирайте драгоценные камни и открывайте новых персонажей, чтобы продолжать играть в эту бесконечную игру-раннер.


Не нужно наклонять устройство — просто проведите пальцем влево, вправо, вверх или вниз, чтобы маневрировать своим персонажем. Кроме того, исследуйте трехмерный мир без загрузочных экранов и уровней, которые генерируются случайным образом, чтобы держать вас в напряжении.


Скриншоты

Информация о модах

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Скачать Flex Run 3D (Мод, Без рекламы) 1.18.0 взлом

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Скачать Flex Run 3D (Мод, Без рекламы) 77 Мб Ссылка 2 77 Мб

Часто задавемые вопросы: Установка, ошибки
Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
Или прочитайте Руководство
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