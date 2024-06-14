Flex Run 3D — захватывающая игра, которая оставит у вас чувство выполненного долга, когда вы побьете свой рекорд. Загрузите его в App Store бесплатно прямо сейчас! Вы никогда не узнаете, что будет дальше, когда будете играть в Flex Run 3D. Уклоняйтесь от препятствий, собирайте драгоценные камни и открывайте новых персонажей, чтобы продолжать играть в эту бесконечную игру-раннер.





Не нужно наклонять устройство — просто проведите пальцем влево, вправо, вверх или вниз, чтобы маневрировать своим персонажем. Кроме того, исследуйте трехмерный мир без загрузочных экранов и уровней, которые генерируются случайным образом, чтобы держать вас в напряжении.